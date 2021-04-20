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Посол США в Греции пилотировал истребитель F-16 во время военных учений

  • 20.04.2021, 18:48
Посол США в Греции пилотировал истребитель F-16 во время военных учений
фото: Geoffrey Pyatt/twitter

Фотофакт.

Посол США в Греции Джеффри Пайетт во вторник пролетел на истребители F-16 на полях международных военных учений Iniochos.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Пайетт опубликовал твит со своей фотографией в кабине военного самолета, приветствуя упражнения Iniochos для демонстрации ключевого геостратегического статуса Греции и расширения ее оборонного сотрудничества с США.

"Спасибо USAFE-AFAFRICA за то, что вы показали мне захватывающий вид вид на Грецию из кабины F-16! Мы с гордостью присоединяемся к Греции и шести других стран во время учений Iniochos, которые демонстрируют уникальное геостратегическое положение Греции и наше расширяемое оборонное партнерство, которое продолжает достигать новых вершин ", - написал он.

В учениях Iniochos, которые продлятся до 22 апреля, кроме США и Греции участвуют Франция, ОАЭ, Израиль, Испания, Канада и Кипр.

Стоит отметить, что с 30 июля 2013 по 18 августа 2016 Пайетт был послом США в Украине.

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