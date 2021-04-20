Льготного проезда в транспорте для студентов в Минске не будет

Льготного проезда в транспорте для студентов в Минске не будет4
- 20.04.2021, 19:01
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Об этом сообщил «мэр» Минска.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что в столице не планируется введение льгот для студентов на проезд в общественном транспорте, передает interfax.by.
"Вводить для студентов льготы по стоимости проезда в общественном транспорте в Минске не планируют", - говорится в сообщении в официальном телеграмм-канале Мингорисполкома во вторник по итогам встречи мэра столицы со студентами и преподавателями БГУИР.