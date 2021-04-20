Политический кризис в Грузии: правящая партия и оппозиция подписали соглашение 20.04.2021, 19:24

Соглашение подписано при посредничестве Евросоюза.

Правящая партия Грузии и оппозиция подписали соглашение для окончания политического кризиса в стране. Об этом сообщает Newsgeorgia.

Соглашение подписано при посредничестве Евросоюза. Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что это только «отправная точка» для работы по укреплению демократии в Грузии и продвижения страны к евроатлантическому будущему. Мишель также заявил, что 21 апреля лично приедет в Грузию.

В соответствии с соглашением, оппозиция войдет в парламент, а правящая партия Грузинская мечта проведет новые парламентские выборы, если не получит по меньшей мере 43% голосов на муниципальных выборах в 2021 году. Также проект соглашения предусматривает амнистию для всех фигурантов дел о беспорядках во время митинга в июне 2019 года.

Представители самой крупной оппозиционной партии Единое национальное движение отказались подписать соглашение, заявив, что не сделают это, пока председатель ЕНД Ника Мелия не выйдет на свободу. Мелия обвинили в организации и руководстве групповым насилием во время протестов в Тбилиси в 2019 году.

Политический кризис в Грузии начался после победы партии власти Грузинская мечта на парламентских выборах 31 октября 2020 года. Оппозиция заявила о масштабных фальсификациях результатов голосования и пообещала протестовать, пока не назначат досрочные выборы.

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