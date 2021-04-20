закрыть
20 апреля 2021, вторник, 19:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политический кризис в Грузии: правящая партия и оппозиция подписали соглашение

  • 20.04.2021, 19:24
Политический кризис в Грузии: правящая партия и оппозиция подписали соглашение

Соглашение подписано при посредничестве Евросоюза.

Правящая партия Грузии и оппозиция подписали соглашение для окончания политического кризиса в стране. Об этом сообщает Newsgeorgia.

Соглашение подписано при посредничестве Евросоюза. Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что это только «отправная точка» для работы по укреплению демократии в Грузии и продвижения страны к евроатлантическому будущему. Мишель также заявил, что 21 апреля лично приедет в Грузию.

В соответствии с соглашением, оппозиция войдет в парламент, а правящая партия Грузинская мечта проведет новые парламентские выборы, если не получит по меньшей мере 43% голосов на муниципальных выборах в 2021 году. Также проект соглашения предусматривает амнистию для всех фигурантов дел о беспорядках во время митинга в июне 2019 года.

Представители самой крупной оппозиционной партии Единое национальное движение отказались подписать соглашение, заявив, что не сделают это, пока председатель ЕНД Ника Мелия не выйдет на свободу. Мелия обвинили в организации и руководстве групповым насилием во время протестов в Тбилиси в 2019 году.

Политический кризис в Грузии начался после победы партии власти Грузинская мечта на парламентских выборах 31 октября 2020 года. Оппозиция заявила о масштабных фальсификациях результатов голосования и пообещала протестовать, пока не назначат досрочные выборы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў