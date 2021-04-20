Водитель автобуса передал пассажирам по громкой связи «привет от политзаключенных» 2 20.04.2021, 19:54

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иллюстрационное Фото

Водитель призвал не забывать про узников совести.

Водитель автобуса передал по громкой связи пассажирам «привет от политзаключенных», передает «Вясна».

41-летний минчанин два года работает водителем пригородного автобуса в одном из столичных автопарков. 12 апреля, около 7.30, утра во время маршрута, на котором ездит много постоянных пассажиров, знакомых с ним, мужчина по громкой связи передал привет от политзаключенных. Сделал он это, потому что в декабре его сына осудили на три года «химии» за августовские протесты.

Среди пассажиров тем утром был сотрудник службы безопасности минского метрополитена, который пожаловался на водителя в милицию. По его словам, водитель «по громкой связи говорил про то, что в наших тюрьмах сидит много узников совести и не надо забывать про них».

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