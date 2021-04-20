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Водитель автобуса передал пассажирам по громкой связи «привет от политзаключенных»

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  • 20.04.2021, 19:54
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Водитель автобуса передал пассажирам по громкой связи «привет от политзаключенных»
иллюстрационное Фото

Водитель призвал не забывать про узников совести.

Водитель автобуса передал по громкой связи пассажирам «привет от политзаключенных», передает «Вясна».

41-летний минчанин два года работает водителем пригородного автобуса в одном из столичных автопарков. 12 апреля, около 7.30, утра во время маршрута, на котором ездит много постоянных пассажиров, знакомых с ним, мужчина по громкой связи передал привет от политзаключенных. Сделал он это, потому что в декабре его сына осудили на три года «химии» за августовские протесты.

Среди пассажиров тем утром был сотрудник службы безопасности минского метрополитена, который пожаловался на водителя в милицию. По его словам, водитель «по громкой связи говорил про то, что в наших тюрьмах сидит много узников совести и не надо забывать про них».

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