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Черногория снимает ограничения для туристов из Беларуси

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  • 20.04.2021, 20:01
Черногория снимает ограничения для туристов из Беларуси
Фото с сайта windowrussia.ruvr.ru

Будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование.

Черногория отменяет все ограничения на въезд для туристов из нескольких стран, в том числе и Беларуси. Об этом сообщил министр финансов Черногории Милойко Спаич.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон — 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — написал министр в Twitter.

По данным Республиканского союза туристических организаций, ПЦР-тесты для граждан указанных стран отменяются с 22 апреля.

Ранее аналитик туристической отрасли, редактор сайта Toursoyuz.by Лилия Кобзик говорила, что первый чартер в Черногорию в этом сезоне будет 30 апреля.

«Раннее бронирование туров до сих пор идет, продается то, что почти со 100%-ной уверенностью откроется в этом сезоне. Это касается отдыха в Албании, Черногории, Турции, Тунисе… Например, первый чартер в Черногорию в этом сезоне будет 30 апреля. Мы ждем, как со дня на день черногорцы объявят, что для белорусов въезд будет без ПЦР-тестов на COVID-19. Пока без них нас пускает только Албания: мы летали туда в прошлом сезоне без тестов и в этом, очевидно, будем летать так же», — рассказывала неделю назад эксперт.

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