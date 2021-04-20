Чехия отказалась от намерений приобрести российскую вакцину «Спутник V» 20.04.2021, 20:37

1,172

Чехия сосредоточится на вакцинах, которые одобрило Европейское агентство агентство лекарственных средств.

Чехия отказалась от планов приобрести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, который временно исполняет также обязанности министра иностранных дел страны, на пресс-конференции 19 апреля, отмечает Ceske Noviny.

20 апреля Гамачек должен был посетить Москву для обсуждения поставок "Спутника V" в Чехию. Об этом он сообщил еще 14 апреля в своем Twitter.

"Мы ищем вакцины по всему миру. Мы готовы покупать AstraZenec из Дании. В понедельник вылетаю в Москву, где хочу организовать возможные поставки Sputnik V после его одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам", – писал он.

Sháníme vakcíny po celém světě. Jsme ochotni odkoupit AstraZenecu z Dánska. Já v pondělí odlétám do Moskvy, kde chci dojednat případné dodávky Sputniku V po jeho schválení Evropskou lékovou agenturou. — Jan Hamáček (@jhamacek) April 14, 2021

Однако 17 апреля он сообщил, что не сможет приехать Москву из-за необходимости участвовать в заседании чешского правительства 20 апреля. А уже на следующий день Чехия объявила о высылке российских дипломатов.

K mé plánované cestě do Moskvy - včera jsme se s panem premiérem dohodli, že je nutná má účast na pondělním jednání vlády. — Jan Hamáček (@jhamacek) April 17, 2021

18 апреля Гамачек заявил изданию Denik N, что его визит в Москву с самого начала был "маневром прикрытия", чтобы скрыть подготовку к высылке сотрудников посольства России в Чехии. Он сообщил, что заранее знал, что в Россию не полетит.

19 апреля на пресс-конференции Гамачек отметил, что сейчас дискуссий по поводу закупок российской вакцины власти Чехии не ведут. По его мнению, Чехия должна сосредоточиться на вакцинах, которые одобрило Европейское агентство агентство лекарственных средств – российского "Спутника V" среди них нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».