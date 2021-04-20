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Чехия отказалась от намерений приобрести российскую вакцину «Спутник V»

  • 20.04.2021, 20:37
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Чехия отказалась от намерений приобрести российскую вакцину «Спутник V»

Чехия сосредоточится на вакцинах, которые одобрило Европейское агентство агентство лекарственных средств.

Чехия отказалась от планов приобрести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, который временно исполняет также обязанности министра иностранных дел страны, на пресс-конференции 19 апреля, отмечает Ceske Noviny.

20 апреля Гамачек должен был посетить Москву для обсуждения поставок "Спутника V" в Чехию. Об этом он сообщил еще 14 апреля в своем Twitter.

"Мы ищем вакцины по всему миру. Мы готовы покупать AstraZenec из Дании. В понедельник вылетаю в Москву, где хочу организовать возможные поставки Sputnik V после его одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам", – писал он.

Однако 17 апреля он сообщил, что не сможет приехать Москву из-за необходимости участвовать в заседании чешского правительства 20 апреля. А уже на следующий день Чехия объявила о высылке российских дипломатов.

18 апреля Гамачек заявил изданию Denik N, что его визит в Москву с самого начала был "маневром прикрытия", чтобы скрыть подготовку к высылке сотрудников посольства России в Чехии. Он сообщил, что заранее знал, что в Россию не полетит.

19 апреля на пресс-конференции Гамачек отметил, что сейчас дискуссий по поводу закупок российской вакцины власти Чехии не ведут. По его мнению, Чехия должна сосредоточиться на вакцинах, которые одобрило Европейское агентство агентство лекарственных средств – российского "Спутника V" среди них нет.

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