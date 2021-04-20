Белорусские сигареты на почти 1,5 млн евро задержали в Литве 19 20.04.2021, 20:50

7,002

фото: MKT

Начато расследование.

15 апреля литовские таможенники перехватили крупную партию сигарет из Беларуси. Фура DAF под управлением гражданина Беларуси пересекала белорусско-литовскую границу в пункте пропуска «Райгардас». Автомобиль следовал транзитом через Литву в Польшу. Водитель задекларировал груз – около 15 тонн древесно-стружечных плит.

Учитывая, что под прикрытием такого груза часто перевозится контрабанда, таможенники отправили фуру на углубленный досмотр. При досмотре выяснилось, что в плитах были оборудованы так называемые гробы – специально вырезанные полости для перевозки сигарет.

Точное количество пачек сигарет еще не подсчитано. По предварительным данным, в автомобиле перевозилось не менее 400 тысяч пачек сигарет Minsk и NZ Gold с белорусскими акцизными марками. Их стоимость с учетом налогов составляет 1,388 млн евро, сообщает литовская таможня.

Начато расследование. Водителя освободили под залог и подписку о невыезде с изъятием документов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».