Apple представила новинки 1 20.04.2021, 21:05

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Компания представила метки AirTag и фиолетовый iPhone 12.

Компания Apple на онлайн-мероприятии Spring Loaded представила обновленную линейку продуктов. В видеопрезентации из штаб-квартиры в Купертино новые устройства представил лично глава Apple Тим Кук.

Первой новинкой стал фиолетовый iPhone. Смартфон в новом цвете будет доступен для всей линейки моделей iPhone 12 — в фиолетовый цвет окрашены не только задняя стеклянная панель, но и алюминиевая рамка. Предзаказ на фиолетовый iPhone 12 будет открыт 24 апреля, а в продажу смартфоны поступят с 30 апреля.

Apple также официально показала новую умную метку AirTag, которая позволит искать потерянные вещи. Новая функция «Точное местонахождение» в штатном приложении «Локатор» даст возможность искать вещи с брелоком, оснащенным чипом U1, с помощью устройств Apple. В продаже AirTag появится с 30 апреля по цене от $29 за один брелок или $99 за комплект из четырех меток. Для AirTag предложат линейку фирменных аксессуаров и возможности персонализации брелоков.

Новая телевизионная приставка Apple TV 4K получила процессор A12 Bionic, который позволил улучшить качество HDR-видео и поддерживает HDR-изображение с высокой частотой кадров. Настраивать цветовой баланс изображения теперь можно с помощью iPhone. Кроме того, был обновлен пульт управления Apple TV Remote: он получил кнопки включения и выключения телевизора, выключения звука и переработанный сенсорный тачпад с круговой панелью управления. Новый Apple TV 4K будет стоить от $179 за версию с 32 Гб памяти, а в продажу приставка поступит во второй половине мая.

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