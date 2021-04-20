Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса» 20.04.2021, 22:41

Владимир Зеленский

Президент Украины опубликовал видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

"Вчера и сегодня на заседаниях советников "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в трехсторонней контактной группе обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня. Но несмотря на поддержку всех сторон Россия отказалась поддержать общее заявление", – отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что при этом в ТКГ прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию.

"А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине", – заявил он.

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