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Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса»

  • 20.04.2021, 22:41
Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса»
Владимир Зеленский

Президент Украины опубликовал видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

"Вчера и сегодня на заседаниях советников "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в трехсторонней контактной группе обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня. Но несмотря на поддержку всех сторон Россия отказалась поддержать общее заявление", – отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что при этом в ТКГ прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию.

"А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине", – заявил он.

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