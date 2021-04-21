США — Кремлю: Если с Навальным что-либо случится, будут последствия 21.04.2021, 7:33

Госдепартамент выступил с жестким заявлением.

США считают необходимым, чтобы российские власти обеспечили доступ независимых врачей к находящемуся в колонии оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом заявил представитель госдепа США Нед Прайс, сообщает nv.ua.

«Мы призываем их (власти России — ред) немедленно предоставить доступ к необходимой и независимой медицинской помощи», — сказал он на брифинге.

Прайс подчеркнул, что США в связи с ситуацией вокруг Навального изучают возможность задействовать «дополнительные политические средства» «ради обеспечения прав человека в России и в интересах США», и что Вашингтон не будет колебаться в применении таких средств.

Он пояснил, что подобные призывы США озвучивают публично, как в ходе этого брифинга, так и по другим каналам.

По словам Прайса, «у российского правительства не должно быть сомнений в том, что если с Навальным в заключении что-либо случится, то будут последствия».

Алексей Навальный, который находится в исправительной колонии, 31 марта объявил голодовку из-за недопуска независимого врача. По словам адвокатов, он уже давно в тяжелом состоянии — одна нога недееспособна и отнимается голень. 7 апреля на МРТ у него обнаружили две грыжи.

Навальный сообщил, что ему угрожают принудительным кормлением из-за «серьезного ухудшения здоровья».

По оценкам независимых врачей, состояние Навального критическое, если не начать лечение, то он умрет в течение ближайших дней.

Дело Навального

2 февраля 2021 года московский суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу Ив Роше на реальный — 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Политику зачтут время, которое он провел под домашним арестом в 2014 году, и срок сократится до около 2 лет и 8 месяцев.

Навального отправили в исправительную колонию Покров во Владимирской области, одну из худших в РФ.

Выводы об отравлении Новичком подтвердили три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции, а также Организация по запрещению химического оружия.20 августа 2020 года Навальный был отравлен боевым ядом из группы Новичок. Таким же веществом в 2018 году отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери.

Согласно результатам расследования Bellingcat и The Insider, ключевую роль в отравлении Навального сыграли сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ РФ.

Спецоперация проводилась группой из как минимум восьми человек, которые следили за оппозиционером с 2017 года.

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