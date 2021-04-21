Лукашенко очевидно «сдал» 20 21.04.2021, 7:59

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фото: тасс

Апрель получается очень интересным.

Дед очевидно сдал. Это видно невооруженным взглядом. Год в диком стрессе, а он же работать вообще не привык, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Выходных становится все больше. И даже Массандра беспокоится, что деда мало в эфире. Он же так любит новости с самим собой смотреть каждый день.

Субботник дался тяжело. Ни тебе бетона, ни бревен – только деревца. А тут еще этот заговор. Не склеился. Сразу виден «профессионализм» отдельных персонажей.

Но вернемся к деду. Место силы не помогло. И вода из криницы - тоже. А вот «березового сока» было слишком много. Поэтому понедельник - выходной.

Вторник - маргинальный депутат Рады Украины, которому уже почти нет места в своей партии: по возвращении вызывают на ковер и требуют объяснений. В общем уровень контактов - поражает. Вслед за послом Индии – украинец Евгений. Что дальше? Переговоры со шпицем?

Ну и темы эпичные. Видно, что дед скучает по значимым встречам и решил излить душу украинцу Евгению:

1. Беларусь перекидывала технику и помогала Украине сеять в регионах на границе. И дизель и энергию чуть ли не от сердца отрывали. В общем, пропала бы уже Украина, если бы не дед.

2. Проболтался, что украинские санкции крайне беспокоят. Оно и понятно: Украина – второй по товарообороту партнер после России. Причем один из немногих партнеров, сальдо с которым положительное (экспорт на 3,1 млрд долларов против импорта на 1,4 млрд). Как всегда, в ответ пригрозил ответными санкциями. Видимо, конфеты Порошенко могут пропасть с полок.

3. Полный отказ от многовекторности. Путин, понимаешь, такие хорошие варианты предлагал Украине, а неблагодарные украинцы их не приняли. Как оказалось, поздравления армян в Баку были только цветочками.

Далее по графику. Среда – опять выходной.

Четверг - важная встреча в Москве. Настолько важная, что пятница, вангуем, тоже выходной.

Начиная с субботы - поездка по чернобыльской зоне, которая может затянуться аж до понедельника. Считайте - тоже выходные. Кстати, поездка в ту самую Гомельскую область, где погреба и подвалы. Уже не страшно? Впрочем, мы не удивлены, что погреб нашли именно в той области, в которую наш параноидный психопат, собрался. Такой вот косплей Лиозно. Все ему гадости по «тщательно скрываемому маршруту следования» устраивают (Хойники, Наровля, Брагин, на всякий случай проверьте ваши подвалы, а то мало ли что). Настолько топорная работа, что уже не смешно. Тем более, что никто не пожалеет и не бросится защищать.

Поездка будет настолько утомительная, что даже ежегодного послания пока не планируется (кто-то там что-то про соблюдение Конституции говорил). Лучше пообщаться с прикормленной прессой. Вероятнее всего, в формате «длинного трындежа» (это когда ответ на один вопрос занимает два часа, но как такового ответа нет). Коллег из профессиональной медицинской среды попросим внимательно оценить состояние и перспективы...

Апрель получается очень интересным.

Но он скоро заканчивается, а там и 9 мая. Настоящий праздник белорусского народа, который нам подарили наши деды.

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