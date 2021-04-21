Ученые: К Земле приближается особенный астероид 21.04.2021, 8:16

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иллюстрационное фото

По своим габаритам он больше небоскреба Бурдж-Халифа.

Уже в августе этого года на сближение с Землей пойдет потенциально опасный астероид. Речь идет об объекте под обозначением 2016 AJ193, на что указали специалисты агентства NASA, пишет lenta.ua.

Указанный астероид астрономы открыли еще в 2010 году, его размеры составляют порядка 1,37 км. Небесное тело относится к группе Аполлонов, а на полный оборот вокруг Солнца ему требуется чуть больше 2150 дней. Его предельная удаленность от Земли оценивается в 887 млн км. По своим габаритам 2016 AJ193 больше небоскреба Бурдж-Халифа, расположенного в Дубае. Подробности об астероиде предоставлены сотрудниками центра CNEOS при NASA.

Относится небесное тело к категории потенциально опасных. Пролетать мимо Земли 2016 AJ193 должен ближе к вечеру 21 августа. Объект окажется на расстоянии в 3,43 млн км, а его скорость составит 26 км/с. В следующий раз наблюдаться рядом с Голубой планетой астероид будет только в 2080 году.

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