Турция продаст Украине боевые беспилотники, ставшие причиной победы в Карабахе 7 21.04.2021, 8:34

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Дроны Bayraktar будут предоставлены без предварительных условий.

Турция продаст боевые беспилотники Bayraktar Украине без предварительных условий. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пишет lenta.ru.

По словам турецкого министра, эта сделка не направлена против России. «Если у РФ будет потребность в нашей продукции, то как мы купили у нее С-400, так же и продадим ей свою продукцию. Мы, к счастью, страна, которая имеет хорошее производство, нам есть, что продать», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Украина договорилась с производителем Bayraktar TB2 о покупке у Турции партии беспилотников. В тот же день один из таких аппаратов, вероятно, поставленных ранее, был замечен в небе над Донбассом.

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