закрыть
21 апреля 2021, среда, 10:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Турция продаст Украине боевые беспилотники, ставшие причиной победы в Карабахе

7
  • 21.04.2021, 8:34
  • 3,094
Турция продаст Украине боевые беспилотники, ставшие причиной победы в Карабахе

Дроны Bayraktar будут предоставлены без предварительных условий.

Турция продаст боевые беспилотники Bayraktar Украине без предварительных условий. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пишет lenta.ru.

По словам турецкого министра, эта сделка не направлена против России. «Если у РФ будет потребность в нашей продукции, то как мы купили у нее С-400, так же и продадим ей свою продукцию. Мы, к счастью, страна, которая имеет хорошее производство, нам есть, что продать», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Украина договорилась с производителем Bayraktar TB2 о покупке у Турции партии беспилотников. В тот же день один из таких аппаратов, вероятно, поставленных ранее, был замечен в небе над Донбассом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Байки из погреба
Байки из погреба Ирина Халип, «Новая газета»
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип