Угроза войны: как Байден может остановить РФ 7 Павел Баев, jamestown.org

21.04.2021, 8:54

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Джо Байден

фото: Reuters / Brendan McDermid

Москва вынуждена будет платить слишком высокую цену за свою непримиримость.

Удивительная серия враждебных и примирительных шагов между США и Россией началась с телефонного звонка Джозефа Байдена Владимиру Путину в прошлый вторник, 13 апреля, и явно продолжится на этой неделе. Предложение провести встречу на нейтральной территории (Хельсинки — предпочтительней для России) было истолковано в Москве как большая победа для Путина, жаждущего международного статуса. А последний пострадал от небрежного согласия Байдена с оскорбительными словами о том, что российский президент — «убийца». За американским «подарком» последовал многогранный пакет санкций для борьбы с различными российскими угрозами, а также высказывания Байдена, предлагающего «продуманный диалог и дипломатический процесс». Путин провел виртуальное заседание Совбеза и выбрал жесткую реакцию на санкции Вашингтона, оставив лишь узкий путь для предложенного диалога на высоком уровне. В Госдепе США заявили, что администрация Байдена примет дополнительные контрмеры против этого ответа.

Безусловно, существует большое пространство для различных дипломатических жестов и политического позирования. Вашингтону вовсе не обязательно следовать «предложению» МИДа России отозвать посла Джона Салливана для консультаций так же, как посол Анатолий Антонов был вызван в Москву. В знак солидарности с США Польша выслала трех российских дипломатов, и Москва решила ответить тем же, увеличив число изгнанных польских дипломатов до пяти. Список американских чиновников, которым запрещено въезжать в Россию, может быть расширен, и Джон Болтон (включенный в список за его прежнее влияние при предыдущей администрации) недавно вызвал недовольство в Москве, заявив, что он гордится тем, что его признают, как выразителя американских интересов.

В основе кризиса, который в настоящее время имеет гораздо большее значение, чем политические сигналы жесткости и сдерживания, лежит российское военное давление на Украину, которое по состоянию на середину апреля достигло уровня чрезвычайной интенсивности и риска. Основная цель американского сочетания наказания и участия, по-видимому, заключается в том, чтобы убедить Москву отступить и иметь возможность заявить, что цели массивного сосредоточения российских войск на границе с Украиной достигнуты и войска, хорошо отработав учения, могут начать возвращаться на свои базы. Вероятность такой деэскалации пока еще не определена, и отмена перемещения двух эсминцев США в Черное море совпала с объявлением России о закрытии значительной части этого морского театра для учений.

Позиция Байдена уже дала Украине возможность заручиться поддержкой НАТО

Однако позиция Байдена уже дала Украине возможность заручиться поддержкой НАТО в ее непреклонном сопротивлении российским угрозам. В прошлую пятницу Владимир Зеленский встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и принял участие в видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, что привело к совместному требованию к России сократить концентрацию войск на украинской границе и в Крыму. До этого Зеленский побывал с визитом в Анкаре и заключил соглашение с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о расширении турецко-украинского военного сотрудничества к большому раздражению России.

Смешивая наказание с умиротворением, Байден также стремится обеспечить невмешательство России, если не сотрудничество, по двум текущим проблемам внешней политики, имеющим для него решающее значение: Афганистан и Иран. У Москвы мало полезных активов в Афганистане, и ее предыдущая попытка открыть отдельный канал переговоров с Талибаном не принесла ощутимых результатов. Однако для саботажа не требуется больших усилий.

Решение Байдена вывести все американские войска к 11 сентября 2021 года может привести к новой эскалации насилия, поэтому Белый дом предпочел не поднимать вопрос о предполагаемых российских наградах за американских солдат. Между тем, ядерные переговоры с Ираном в Вене напоминают изысканный танец, и Россия до сих пор должным образом исполняла в нем свою партию, делая вид, что недавние нападения на иранские ядерные объекты не вызывают беспокойства, и настоятельно призывая США снять санкции.

Москва может попытаться имитировать иранское неповиновение санкциям США, но она, конечно, не хочет платить подобную цену за свою непримиримость: первый ограничительный акт против российского суверенного долга воспринимается серьезно. Кремль намекнул о возможном давлении на активы США в России, но воздержался от принятия каких-либо экономических контрмер, стремясь избежать эскалации, которая может усугубить внутреннюю стагнацию. Еще одним серьезным предупреждением со стороны Белого дома является объявленная угроза введения санкций в отношении отдельных лиц и компаний, нарушающих поставки природного газа или энергоносителей в Европу, на Кавказ или в Азию. И российские углеводородные компании не в состоянии выдержать такое возможное наказание.

Готовя для дальнейшего развертывания арсенал экономического и финансового оружия, Байден избегал в своих заявлениях какого-либо упоминания внутренней ситуации в России. Путин воспринял это упущение как сигнал и развязал новую волну репрессий. Одной из его целей является молодое поколение, поэтому студенческая медиаплатформа DOXA была названа экстремистской организацией. Но главной целью был Фонд борьбы с коррупцией, который осмелился опубликовать еще одну статью о предполагаемом дворце Путина на Валдае. Организацию возглавляет лидер оппозиции и активист Алексей Навальный — жестокое обращение с ним в тюрьме побудило десятки европейских интеллектуалов подписать открытое письмо с выражением поддержки. Байден признал остроту проблемы и сказал репортерам в субботу, что обращение с Навальным было неприемлемым.

Может оказаться невозможным найти баланс между надлежащим наказанием за нарушения Россией международных правил и вовлечением Москвы в совместную работу по противодействию пандемии и урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке. Также, возможно, не удастся отговорить Путина от проведения жестоких репрессий с целью закрепить свою власть. Но чрезвычайное значение в ближайшей перспективе имеет предотвращение новой российской агрессии против Украины.

Если сочетание жестких ударов и умиротворяющих жестов Байдена приведет к такой деэскалации, то это станет крупным успехом. Москва, если ей будет угодно, сможет издавать любой пропагандистский шум и устраивать дипломатические демарши, когда вернет свои батальоны в казармы. Россия не может ни достичь экономического динамизма, ни оградить свое общество от влияния Запада, поэтому ключевой задачей для глобального лидерства США является разоружение склонности Кремля использовать свой главный актив — угрозу войны.

Павел Баев, jamestown.org

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