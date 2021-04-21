Суперлига просуществовала всего двое суток 3 21.04.2021, 8:59

2,156

Из турнира вышли английские и ряд испанских клубов.

После угроз со стороны ФИФА и УЕФА проект по созданию футбольной Суперлиги в самое ближайшее время «прикажет долго жить», пишут naviny.online.

Это стало известно после выхода из турнира английских и ряда испанских клубов.

СМИ разных стран сообщают, что в ближайшее время должна пройти встреча отцов-основателей Суперлиги, которые выступят с коммюнике о приостановке проекта.

О создании нового турнира было заявлено в ночь на 19 апреля. Свое участие подтвердили английские «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».