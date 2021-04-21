Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» продолжают разворовывать 3 Александр Коваленко, sprotyv.info

21.04.2021, 9:12

2,952

Сомневаться в тотальной коррупции и распилах не приходится.

Довольно редко такое бывает, чтобы в течение, грубо говоря, недели про один и тот же объект российской «национальной гордости», приходило сразу несколько депрессивно-негативных новостей.

Первой стало заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что его не устраивают темпы реконструкции сухого дока 35-го судоремонтного завода, расположенного в Мурманске, которую проводит Центр судоремонта «Звездочка» в рамках подготовки дока к проведению модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

И не удивительно, ведь как сейчас помню март 2019 года, когда президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов всех заверял в том, что план по проведению ремонтных работ авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» готов и завершится ремонт в 2021 году! Собственно, заканчивается апрель 2021 года, а под крейсер не готов даже сухой док!

Между тем, пока Сергей Шойгу выражал свое возмущение неготовностью сухого дока, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал незаконным отказ петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы рассмотреть жалобу завода «Армалит» касательно нарушения конкуренции при проведении тендера на транспортировку котлов и оборудования к ним для тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

То есть, пока сухой док страдает под тяжестью отбойных молотков, сам крейсер ржавеет у причала, а официальные лица озвучивают новые даты завершения его ремонта и модернизации, на юридическом плацдарме точатся не менее ожесточенные бои.

Ведь, по сути, выяснилось, что был нарушен Федеральный закон «О государственном оборонном заказе», что за собой влечет вопрос: а насколько с учетом законодательства, открыто и совестно выполнялся сам контракт на ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», подписанный в апреле 2018 года?

Хотя, с учетом того, что до завершения нынешнего судебного разбирательства выяснилось, что был арестован генеральный директор АО «10-й ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» по подозрению в хищении 45 млн рублей, которые были выделены предприятию на реконструкцию «Адмирала Кузнецова», сомневаться в тотальной коррупции и распилах не приходится!

Фактически, начиная со дня подписания вышеупомянутого контракта, в 2018 году, я писал о том, что России этот ремонт и модернизация нужны для того, чтобы максимально распилить бюджет. Распилить на том немногом, что у властных элит сейчас есть, в эпоху санкций и очень мрачного, не радужного будущего. И как мы можем видеть, новостей о том, что “Адмирал Кузнецов” действительно является финансовым донором для коррупционеров, с каждым днем становится все больше и больше. И не удивлюсь, если вскоре мы услышим об очередном ЧП на крейсере, пожаре или взрыве, который потребует дополнительных средств из бюджета на бесконечный ремонт авианесущего крейсера, в эпоху тотального обнищания страны и ее населения.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info