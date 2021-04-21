В Эквадоре хотят отсудить у «Белоруснефти» $60 миллионов 7 21.04.2021, 9:30

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Долги образовались как перед госучреждениями, так и местными подрядчиками.

В Эквадоре хотят взыскать с «Белоруснефти» и связанной с ней местной компании более чем 60 млн долларов. Долги образовались как перед госучреждениями, так и местными подрядчиками за выполненные работы на нефтяных скважинах, сообщают эквадорские СМИ.

Беларусь и Эквадор стали сотрудничать в нефтяной сфере после визита Лукашенко летом 2012 года в эту страну в Латинской Америке. Несмотря на то что Эквадор полностью обеспечивает себя нефтью и даже экспортирует ее, разработка новых месторождений и добыча нефти требуют значительных вложений в инфраструктуру. Но эквадорские компании не могут покрыть все затраты, поскольку не располагают необходимыми ресурсами. Поэтому неудивительно, что крупными игроками на эквадорском нефтяном рынке являются французские, американские и китайские компании, пишет (tut.by https://news.tut.by/economics/727379.html?c).

Белорусские нефтяники входили на этот рынок в 2012 году в качестве сервисной компании. За это время реализовали ряд сейсморазведочных проектов в сложных условиях: в джунглях, заповедных зонах. Логическим продолжением сотрудничества стал добычной проект.

«Белоруснефть» учредила с эквадорской компанией Edinpetrol совместное предприятие «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл». Причем контрольный пакет акций остался у белорусской стороны.

В 2016 году «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» подписал 15-летний контракт с государственной нефтедобывающей компанией Эквадора «Петроамазонас» на разработку месторождения Армадильо (Блок 55). Генподрядчик обязался вложить в проект свыше 125 млн долларов. Перед инвесторами стояла задача увеличить добычу на «зрелом» месторождении, прибегая к использованию новых технологий. Кроме того, был определен тариф, по которому «Петроамазонас» должна вести расчеты.

За прошедшее время совместная компания соорудила 11 скважин, получила устойчивый промышленный приток нефти, доказала геологический потенциал Блока 55, сформировала добывающий кластер со всей необходимой наземной инфраструктурой, говорится на сайте «Белоруснефти».

С июля 2017 года по декабрь 2020 года «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» добыла на Армадильо около 2,4 млн баррелей нефти, или 350 тысяч тонн. Причем последние годы речь шла о добыче 130−160 тыс. тонн в год. Для сравнения: «Белоруснефть» добывает в Беларуси 1,6−1,7 млн тонн нефти в год. Беларусь покупает для переработки 17−18 млн тонн нефти в год. То есть объемы добычи у «Белоруснефти» в этой латиноамериканской стране небольшие.

И вот недавно стало известно о конфликте между участниками проекта.

В мае 2016 года «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» подписал контракт с эквадорской подрядной организацией Servicios Drilling Technologies (SDT) на бурение скважин, инженерные исследования, строительство инфраструктуры. В проекте также была задействована китайская CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company.

Для взыскания вложенных инвестиций SDT, «Белоруснефть», CNPC, кредиторы «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» и SDT создали траст. Были прописаны пропорции, в которых каждая из сторон будет получать средства. В 2020 году SDT и ее поставщики стали обвинять «Белоруснефть» в присвоении средств, которые должны были пойти в траст. Эквадорские компании требуют от белорусской стороны невыплаченных платежей на сумму более 60 миллионов долларов. Соответствующий иск направлен в суд.

SDT обвинила Станислава Шапкина, гендиректора «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» и представителя «Белоруснефти», в злоупотреблении доверием. Шапкин назвал эти обвинения абсурдными.

«Петроамазонас», со своей стороны, сообщила, что она приняла на себя права и обязанности с «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл», «но не с ее подрядчиками и/или субподрядчиками».

В марте 2021 года эквадорские подрядчики пожаловались министру энергетики и невозобновляемых природных ресурсов Эквадора Рене Ортису.

В письме говорится, что белорусская сторона «не привлекла в страну финансирование, как это было предусмотрено в двустороннем соглашении с правительством Эквадора», и продолжает «ежемесячно взимать вознаграждение и не рассчитываться по долгам в размере около 60 миллионов долларов не только перед эквадорскими компаниями, но и с государственными учреждениями». При этом многие из 60 компаний, с которыми не рассчитались за работы, выполненные на месторождении Армадильо, и их работники оказались в сложном финансовом положении.

«Мы просим вашего вмешательства и координации с другими государственными учреждениями (…) и и надеемся, что возможностей, установленных Конституцией Эквадора и законом об углеводородах, хватит, чтобы окончательно решить эту проблему и потребовать от «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» и «Белоруснефти» выполнения своих обязательств. А также чтобы эти компании не оставались безнаказанными после этой массовой аферы, которая нанесла ущерб многим эквадорским компаниям и их семьям», — говорится в письме на имя министра энергетики.

В настоящее время, по данным эквадорских СМИ, «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» рассматривает возможность привлечения инвестора в лице Gazprom International. Консалтинговая компания Walsh уже проводит аудит актива.

В «Белоруснефти» отказались от комментариев.

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