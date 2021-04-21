На Минском подшипниковом заводе зреет бунт? 9 21.04.2021, 9:35

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Настолько критическая ситуация сложилась впервые.

На Минском подшипниковом заводе зарплату за этот месяц, возможно, не дадут вообще, сообщает телеграм-канал nexta_tv.

Как пишут заводчане, зарплату должны были дать 20 числа, то есть вчера. Но утром бухгалтерия сообщила, что зарплаты на этой неделе не будет, и когда будет — неизвестно, так как на заводе нет денег. Такая ситуация случается впервые. В предыдущие годы зарплату хоть частями, но всегда выплачивали.

Теперь же рабочим говорят, что как только найдут кому продать товар, так сразу и заплатят. А пока «денег нет, но вы держитесь». Раньше были еще хоть какие-то заказы, но после санкций планы упали. Сам завод держится на одних пенсионерах. На старые станки уже не найти наладчиков, а те, что есть, бухают по пол месяца и их не увольняют, так как некем заменить.

О самом производстве уже особо никто не думает. Чтобы хоть как-то свести концы с концами рабочих переводят из одних цехов в другие вместе со всеми станками и оснасткой, чтобы освободить здание и сдавать в аренду ненавистным частникам.

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