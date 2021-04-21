Ученые узнали, где прячется девятая планета Солнечной системы 1 21.04.2021, 9:42

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Она в пять раз больше Земли.

Теория о существовании гипотетической девятой планеты во внешних границах Солнечной системы стала известной еще в 2016 году, когда астрономы из Калифорнийского технологического института опубликовали статью в The Astronomical Journal.

По их данным, они обнаружили возможные доказательства существования ранее неоткрытой планеты.

Главное доказательство теории — алгоритм действий объектов, что находятся за орбитой Нептуна.

Ученые отмечают, что экстремальные транснептуновые объекты (ETNO), которые имеют огромные эллиптические орбиты, никогда не пересекаются с Солнцем ближе на 30 астрономических единиц и могут быть от него на расстоянии о более чем 150 астрономических единиц.

Более того, орбиты ЭТНО имеют одинаковый угол в перигелии — на ближайшей точке к Солнцу. Эксперты в ходе многочисленных исследований обнаружили, что влияние гравитации большой планеты способно к группировке орбиты аналогичным образом.

С того времени было открыто еще больше ЭТНО, в связи с этим, в 2019 году астрономы пересмотрели данные и на сегодня известно о 19, что позволяет провести более детальный анализ характеристик гипотетической планеты.

Согласно новым расчетам, которые опубликованы в репозитории arXiv, масса девятой планеты может быть в пять раз больше массы Земли.

Ученые предполагают, что солнце, вероятно, сформировалось в звездообразующем облаке вместе с другими звездами, это поспособствовало тому, что вокруг молодой Солнечной системы, согласно теории, могло возникнуть внутреннее облако Оорта, поскольку близкие звезды толкали бы ледяные тела к Солнцу.

Согласно новому анализу, девятая планета за миллиарды лет существования должна была отразиться на поведении орбиты тел в облаке, которые бы смешивались с ЭТНО пояса Койпера, показывая орбитальную кластеризацию, которая явно слабее, чем у транснептуновых тел.

«Девятая планета, однако, качественно меняет эту картину», — заявили исследователи.

Полученные данные могут доказывать то, что более эксцентричная орбита девятой планеты лучше объясняет эти факты, чем орбита, предложенная в предыдущих исследованиях.

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