Остался буквально один шаг до свободы
- 21.04.2021, 10:24
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Все в наших руках.
Читатель Telegram-канала «Баста!» считает, что белорусы слишком долго терпели режим Лукашенко:
— Мы не будем глотать геноцид и террор наших граждан, а затем, как ни в чем ни бывало, идти на работу. Каждый день под гнетом гестаповцев обходится нам слишком дорого. Мы отказываемся спонсировать геноцид белорусов! Положим конец правлению «крысиного короля» и насилию, которое он развернул на мирных улицах наших городов!
Агрофюрер перед своей колхозной хунтой делал заявления, что «в плен никого не берем» и про необходимость отрезать людям руки. Бредил, что его детей пытались украсть. Что творится у него больном мозгу?
В психическом нездоровье Лукашеску уже никто не сомневается — маниакальная шизофрения давно поглотила остатки разума и начала распространяться по ближайшему окружению. Все, что натворил за последнее время узурпатор, можно перечислять долго, но вы и так все знаете.
Уважаемые друзья, единомышленники, обращаемся ко всем рабочим коллективам! Сейчас нам остался заключительный и решающий шаг —забастовка. Ждать нельзя! Потом будет больнее и страшнее.
Друзья, сейчас как никогда можно все изменить. Остался буквально один шаг до свободы и мы – граждане, рабочие, врачи, спортсмены, артисты, педагоги, студенты, журналисты, и особенно предприниматели, и бизнес-сообщества - все граждане, которые так или иначе содержат ненавистный нам режим, – мы можем все вместе уничтожить диктатора и его подельников.
Все в наших руках!