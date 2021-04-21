Турция насмехается над Россией 21.04.2021, 10:43

Такова реальность.

Растущая напряженность в Донбассе представляет серьезную угрозу для мировой безопасности, и последние санкции США против России могут сыграть роль катализатора в обострении этой взрывоопасной ситуации. Армян, в этой ситуации беспокоит следующий вопрос: как ситуация в Донбассе может повлиять на Арцах, пишет армянское издание Zham (перевод — inosmi.ru).

На первый взгляд, Турция косвенно не вовлечена в этот конфликт. Более того, перед визитом президента Украины Зеленского в Анкару президент Турции позвонил Владимиру Путину, продемонстрировав свою деликатность по поводу российско-украинского кризиса. Тем не менее, практические шаги здесь важнее. И ситуация в этой плоскости иная.

На днях Турция продала Украине штурмовые беспилотники «Bayraktar», которые прошли «успешные испытания» в Сирии, Ливии и Арцахе. Сегодня роль и значение беспилотников «Bayraktar» в малых, локальных столкновениях неоценимы. Об этом говорят многие военные эксперты. Это признают и российские эксперты. Поэтому министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Турцию о том, что продажа «Bayraktar» Украине может негативно повлиять на российско-турецкие отношения. Между тем ответ Турции Лаврову был похож на насмешку.

Представитель МИД Турции в своем ответе отметил, что продажа «Bayraktar» для Турции имеет коммерческое значение и не направлена против третьей стороны, и если Москва хочет приобрести «Bayraktar», то Турция готова продать их России.

Экспертные круги расценили подобное поведение Турции в качестве демарша. Если ко всему этому добавить тот факт, что 150 турецких спецназовцев были отправлены в Мариуполь для поддержки украинской армии и координации работы сирийских наемников в этом регионе, то можно отметить, что Турция решила отказаться от своей нейтральной политики и проводить более инициативную политику.

Такое поведение Турции похоже на ее поведение во время Второй мировой войны, когда эта страна на первый взгляд сохраняла нейтралитет, но на самом деле ждала исхода Сталинградской битвы. И если бы советская армия проиграла в Сталинградской битве, то Турция объявила бы войну СССР и вторглась бы в Закавказье.

Сегодня ситуация почти идентична ситуации 1940-х годов. Турция внимательно следит за развитием событий в Донбассе и за тем, как может измениться соотношение сил в этом регионе. И если изменение баланса сил будет не в пользу России, или Россия получит сильный удар, то возможно, что Турция, пользуясь ситуацией, попытается вторгнуться в Закавказье.

Такова реальность.

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