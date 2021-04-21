В Индии зафиксировали рекордное число заражений и смертей от COVID-19 за сутки 1 21.04.2021, 10:58

В Дели заканчивается кислород.

Коронавирусом в Индии за минувшие сутки заразились 295 041 человек, более 2 тысяч человек скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за сутки с момента начала пандемии в стране, сообщает минздрав страны, пишет РИА "Новости".

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 15,6 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 13,2 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 182 тысячи человек.

Рост числа заболевших в Индии продолжается уже 41-й день, число лечащихся от COVID выросло с 135,9 тысячи до более чем 2,15 миллиона человек.

Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра. За минувшие сутки в штате выявлены более 62 тысяч заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 685 тысяч человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Уттар Прадеш (29 574), Дели (28 395), Карнатака (21 794) и Керала (19 577).

Сообщается, что в столице Индии — Дели — заканчивается кислород.

При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 130 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,9 миллиона. На данный момент в стране разрешено применение трех вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской вакцины "Спутник V", поставки которой в Индию начнутся до конца апреля, а производство в стране стартует в мае.

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