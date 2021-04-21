Рубль затрясло накануне послания Путина 21.04.2021, 11:08

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Фото: Reuters

Российская валюта падает, несмотря на скачок цен на нефть.

Рубль подешевел на Московской бирже во вторник второй день подряд, пишет finanz.ru.

Несмотря на укрепление валют развивающихся стран и утренний скачок цен на нефть выше 68 долларов за баррель Brent, курс доллара в ходе торгов поднимался выше 77 рублей, а евро едва не обновил максимум за полгода.

На 21.26 мск американская валюта дорожает на 55 копеек, до 76,9 рубля, а европейская - на 54 копейки, до 92,47 рубля.

Ранее в ходе сессии курс евро подскакивал до 92,7450 рубля, остановившись на расстоянии 9 копеек от нового пика с ноября прошлого года.

На среду, 21 апреля, назначено ежегодно послание президента Федеральному собранию, а это «способно заставить валютный рынок нервничать», говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

За день до мероприятия рубль падает без свежих новостей: возможно, «кто-то на рынке ожидает неблагоприятных анонсов», не исключает Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит.

Выступление Путина, обставленное в духе византийских царей, состоится в тот момент, когда российская армия переброшена к украинским границам, в Черном море в боевой готовности стоят большие десантные корабли и почти весь состав каспийской флотилии, а отношения с Западом деградировали до нескончаемой череды шпионских скандалов и изгнаний дипломатов.

«Внешнеполитические риски не отпускают рубль», - констатирует Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Накануне Россия выслала 20 чешских дипломатов (в ответ на высылку из Праги 18 россиян), во вторник объявила о высылке двух сотрудников посольства Болгарии. Тогда же после настойчивых требований МИДа принял решение уехать из Москвы посол США Джон Салливан.

Несмотря на многочисленные требования ЕС отвести войска, Россия продолжает наращивать группировку войск, численность которой, по данным Пентагона, уже превысила то, что наблюдалось в 2014 году. Глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил происходящее угрозами НАТО и «провокациями» со стороны альянса, в том числе черноморском регионе.

На этом фоне иностранные инвесторы продолжают уходить из российского госдолга. По итогам первого квартала они сбросили облигации федерального займа на 3,3 млрд долларов - рекордную сумму с лета 2018 года. «Ситуация на рынке не меняется: локалы покупают, а нерезиденты продают», - пишет Locko Asset Management.

По итогам дня индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, просел на 0,15%, до 145,31 пункта.

Риск новых санкций и ситуация вокруг Украины «продолжает оказывать давление на российские активы, дополнительный негатив в ближайшие дни будет связан с внутренней политической повесткой», пишут аналитики банка «Санкт-Петербург».

«Санкционная премия в рубле и ставках сохранится», отмечают в банке, добавляя, что отсутствии геополитической эскалации курс доллара может снизиться до 75 рублей.

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