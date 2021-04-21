Егор Шарангович стал третьей звездой матча, в котором «Нью-Джерси» выиграл третий период 21.04.2021, 11:13

Егор Шарангович

Фото: Getty Images

Белорусский форвард отличился сольным голом в меньшинстве.

"Нью-Джерси" начал мини-серию из трех матчей с "Питтсбургом", забросив шесть шайб и пропустив семь! Белорусский форвард "дьяволов" Егор Шарангович отличился сольным голом в меньшинстве, "ассистом", обилием бросков в створ и мимо и в итоге был признан третьей звездой поединка, сообщает pressball.by.

Питтсбург — Нью-Джерси — 7:6 (4:0, 2:0, 1:6)

Шайбы: 1:0 — Матесон (5) (Сеси, Макконн, 3.49). 2:0 — Раст (18) (Кросби, Гюнтцел, 8.04). 3:0 — Дюмулен (3) (Джарри, 8.49). 4:0 — Д.Картер (9) (Макконн, Летанг, 17.56). 5:0 — Блюгер (6) (Родригес, Эстон-Риз, 21.12). 6:0 — Родригес (7) (Зукер, Марино, 35.18-бол.). 6:1 — Хишир (4) (Меркли, Батчер, 40.41-бол.). 6:2 — ШАРАНГОВИЧ (11) (45.14-мен.). 6:3 — Бастьян (3) (Батчер, Вуд, 48.48). 7:3 — Кросби (18) (Гюнтцел, Раст, 51.15). 7:4 — Д.Хьюз (10) (ШАРАНГОВИЧ, Куокканен, 52.52). 7:5 — Н.Фут (1) (Меркли, Сиверсон, 53.56). 7:6 — А.Юнссон (4) (Вуд, Батчер, 59.19).

Е.ШАРАНГОВИЧ — 20.13 игр. времени (26 смен), 2 (1+1) очка, 4 броска, +2 по "+/-", 1 сил. прием, 0 блоков, 0 потерь, 1 перехват, 0 мин штрафа.

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