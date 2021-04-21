Игра в глухого Telegram-канал «СерпомПо»

21.04.2021, 11:28

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Ильхам Алиев

Веселые ребята работают в Минобороны России.

И классику русскую читали. Сыграли с Алиевым в князя Тугоуховского из «Горя от ума».

Алиев неделю назад написал в Москву письмо с доказательствами того, что в Карабахе нашли обломки армянской ракеты «Искандер-М» (дальность полета – 500 км). Хотя официально сообщалось, что Россия поставила Армении «Искандер-Э» (дальность - 280 км). Минообороны России отрицал использование «искандеров». При этом экспорт ракет с дальностью более 300 км запрещен международными соглашениями.

И вот ведомство Шойгу прислало Алиеву ответ. Ильхам растерянно сообщил:

«Я ознакомился с ответом. Должен сказать азербайджанскому народу все, как есть. Потому, что это очень серьезный вопрос. Это не простой вопрос. Здесь не должно быть каких-либо тайн. В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет».

Все, Ильхам. Свободен. Не зафиксировали. Ты не об этом спрашивал? Пошел ты «лесом» со своими обломками. Мы не виноваты. Жалуйся Эрдогану.

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