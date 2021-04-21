Ученые нашли место массового скопления динозавров и пришли к сенсационным выводам
- 21.04.2021, 11:34
Исследователи открыли неожиданные особенности «царя динозавров».
Палеонтологи из Университета Арканзаса во время изучения места массовой гибели тиранозавров в южной части штата Юта сделали сенсационное открытие. Они пришли к выводу, что все динозавры умерли в одном месте.
Как сообщает Daily Mail, раньше ученые считали, что тиранозавры жили по одиночке, но теперь эта теория не подтвердилась.
Исследования показали, что "царь динозавров" мог быть социальным плотоядным и мог быть склонен охотиться в стаях.
Как рассказала профессор биологии в колледже Макалестер Кристи Карри Роджерс, находки на месте массового захоронения могут иметь весомое значение в изучении динозавров.
При этом она отметила, что пока слишком мало доказательств для определения степени социальных привычек вида.
Ученые не исключают, что тиранозавры объединялись в группы в сложные времена, когда не хватало ресурсов для питания.