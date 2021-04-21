Ученые нашли место массового скопления динозавров и пришли к сенсационным выводам 21.04.2021, 11:34

Исследователи открыли неожиданные особенности «царя динозавров».

Палеонтологи из Университета Арканзаса во время изучения места массовой гибели тиранозавров в южной части штата Юта сделали сенсационное открытие. Они пришли к выводу, что все динозавры умерли в одном месте.

Как сообщает Daily Mail, раньше ученые считали, что тиранозавры жили по одиночке, но теперь эта теория не подтвердилась.

Исследования показали, что "царь динозавров" мог быть социальным плотоядным и мог быть склонен охотиться в стаях.

Как рассказала профессор биологии в колледже Макалестер Кристи Карри Роджерс, находки на месте массового захоронения могут иметь весомое значение в изучении динозавров.

При этом она отметила, что пока слишком мало доказательств для определения степени социальных привычек вида.

Ученые не исключают, что тиранозавры объединялись в группы в сложные времена, когда не хватало ресурсов для питания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».