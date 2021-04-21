В Беларуси усилилась аппаратная борьба? 21.04.2021, 11:38

Недовольные «точат ножи» и строчат бумаги.

В белорусской «элите», если это можно так назвать, хватает всего от кумовства до амурных историй. Есть место также и подковерной борьбе за влияние, доступ к телу и возможность расставить своих людей. Ежедневно создаются и распадаются коалиции. Сегодня дружат, а завтра пишут друг на друга докладные. Аппаратная борьба она такая. В нормальных странах эту роль играют партии - у нас семьи и семейки, одноклассники и однокурсники, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Система подбора и расстановки кадров унаследована из советского прошлого, но с особенностями. Наличие «папочки» для назначения на высокие должности возведено в абсолют. Чем тоньше папка, тем сложнее претендовать на занятие высоко должности. Для назначения на должность нет конкурсов, хотя начальнику представляются несколько кандидатур. Одна из которых – главная. Остальные так, для создания видимости альтернативы и отвода глаз.

Компетенции и опыт, как видим сейчас, ушли на последнее место, уступив идеологической выверенности и громкости щелканья каблуков. Никуда не делось и кумовство – это из того самого совка.

К примеру, был такой депутат Верховного совета 13-го созыва Малаховский, возглавлял комиссию по правам человека. Но в 1996 году он решил переобуться, поддержал поправки в конституцию, инициированные Лукашенко, и вошел в Палату представителей. За то предательство белорусского народа вошел в список тех, кому везде у нас дорога. Привилегии распространяются даже на детей. Сын работает в администрации, а дочь – в Мингориспокломе.

Но, правда, из совка забыли взять то, что кому-то еще нужно работать, думать, принимать решения и нести за них ответственность («кадры решают все»). Результаты сейчас - налицо. Чем выше должность, тем меньше навыков и больше бездумных поручений («будет экономика – будут кадры»).

Посмотрите на «12 апостолов» деда - там нет команды. Команд, на самом деле, нет нигде. Есть хаотично расставленные свои люди.

Например, с приходом Натальи Кочановой сначала в Совет министров (где она сразу получила звучное прозвище Наташка-потеряшка, поскольку не знала, что делать и за что хвататься в социалке - это же не привычная канализация Новополоцка), позднее в администрацию и финально (пока) в Совет Республики зажглись новые звезды.

Дурнов в Минспорта ярко горел до августовских событий и трагедии с братом Вадима Девятовского, чета Марченко карьерно растет, главой администрации деда стал генерал Сергеенко, который только в последнее время начал выходить из тени влиятельной патронессы и проявлять самостоятельность.

То, что Кочановa проводит неожиданные совещания в отсутствие деда или высокопоставленных конкурентов, не случайность, а практика - такая попытка застолбить или пометить территорию, показать, кто здесь главный. Вот и 22 апреля, как только дед за порог, Кочановa несется на МЗКТ, где проведет даже личный прием граждан без предварительной записи. Закрыть гештальт по заводу, на котором дед был послан открытым текстом – особый шик аппаратной борьбы. Наташа, доиграешься…

«Своих людей» пытаются расставить все. Друзья Виктора Лукашенко по ОСАМ расползлись по силовому блоку (никого их них «ператрах» пока не коснулся), управделами до сих пор контролирует прокуратуру.

Степень влиятельности не зависит напрямую от должности. Больше - от доступа к телу. Тот же любитель овчарок был более влиятелен, когда был «при теле» - помощником по общим вопросам, а не, допустим, главой администрации.

Сейчас в доступе к телу преуспевают две Наташи и Иван Тертель (надо же сценарии к фильмам утверждать). Недовольные точат ножи и строчат бумаги. А деду вся эта грязь и возня нравятся. Он так привык. Это важнее, чем загибающиеся заводы и задержка выплаты пенсий.

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