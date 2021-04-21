Что известно о подразделении ГРУ, где служат «Петров» и «Боширов», и как можно объяснить его провалы 3 21.04.2021, 11:44

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Стало известно, как устроена секретная часть 29155.

Секретная российская войсковая часть Главного управления Генштаба РФ (ГРУ) № 29155 насчитывает не более двух десятков человек. Именно это подразделение, вероятно, несет ответственность за подрыв складов боеприпасов в чешском Врбетице, отравление Сергея Скрипаля и другие громкие зарубежные операции спецслужб РФ.

Такую оценку в комментарии France 24 дали несколько военных экспертов. По их мнению, в/ч 29155, самыми известными сотрудниками которой являются Александр Мишкин («Александр Петров») и Анатолий Чепига («Руслан Боширов»), — немногочисленное и специфическое подразделение.

«С момента основания в 2018 году оно, вероятно, насчитывало всего около 20 агентов», — полагает Герхард Манготт, исследователь России и специалист в сфере безопасности из Инсбрукского университета (Австрия).

«У них не так много людей по сравнению с другими подразделениями российской разведки», — озвучивает схожую оценку Марк Галеотти, британский эксперт по российским спецслужбам и директор Mayak Intelligence, консалтинговой фирмы в области связанных с Россией проблем безопасности.

«Конечно, это очень хорошо обученные бойцы спецслужб, прошедшие знаменитые тренировки спецназа», — отмечает Галеотти. Однако реальность отличается от представлений о в/ч 29155, полагает эксперт.

«Они вовсе не суперагенты, которые могут все — как кто-то может предполагать», — говорит Галеотти. По его словам, более точной характеристикой в/ч 29155 было бы представление о ней как о команде, «специализирующейся на диверсиях и убийствах — грязной работе».

Следовательно, Москва использует их лишь тогда, когда «цели важнее средств», поясняет Галеотти. В отличие от агентов ФСБ (внутренней спецслужбы и основного преемника КГБ) или СВР (службы внешней разведки), которые известны своей осмотрительностью, сотрудники в/ч 29155 «не проявляют такой же тонкости». «Они сделают все возможное для достижения своих целей, даже если это будет означать использование грубых методов работы», — резюмирует Галеотти.

Именно поэтому их провалы — среди которых безуспешное покушение на Сергея Скрипаля и неудачная попытка государственного переворота в Черногории — «могут показаться признаком непрофессионализма и оставляют следы, которые позволяют нам отследить исполнителей».

Однако в итоге эти неудачи мало что значат для Москвы, полагают специалисты. Во-первых, потому что мы «не знаем, сколько других миссий было выполнено успешно», напоминает Манготт. А во-вторых, даже если эти миссии терпят неудачу, они позволяют России послать сигнал странам Европы. «Это способ показать, что они [спецслужбы РФ] могут действовать и на их земле», — говорит Галеотти.

Среди операций, в которых подозревают сотрудников в/ч 29155 — кампания политической дестабилизации в Молдове в 2016 году, участие в попытке просербского госпереворота в Черногории (2016), попытки отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева в 2015 году. Испанские спецслужбы утверждают, что заметили агентов подразделения 29155 во время демонстраций в поддержку независимости Каталонии в 2017 году, британская разведка установила их причастность к отравлению Новичком Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

В апреле 2021 года разгорелся новый скандал. Власти Чехии установили, что агенты ГРУ приложили руку и ко взрывам на складах боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. В причастности к ним уличили Александра Мишкина и Анатолия Чепигу — солсберийских «звезд» в/ч 29155. Руководителем этой операции, как выяснили Bellingcat и The Insider, был глава войсковой части ГРУ 29155 Андрей Аверьянов. Расследование чешских спецслужб и правоохранителей привело к дипломатическому скандалу: Прага и Москва взаимно выслали по 20 дипломатов.

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