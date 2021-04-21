В самом маленьком городе Беларуси появился интересный мурал 1 21.04.2021, 11:48

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Фото: Евгений Сосюра, ptushki.org

Фотофакт.

В Дисне, самом маленьком городе Беларуси, появился, пожалуй, самый большой в стране портрет знаменитого художника Язепа Дроздовича (1888−1954). Его можно найти на доме по адресу Юбилейная, 27, пишет «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Эскиз граффити создал стрит-артер Алесь Kontra, а расписал стену его коллега Евгений Сосюра. Это не первая их работа в районе: в прошлом году Алесь Kontra создал в Миорах стилизованный ковер, на котором можно увидеть 10 достопримечательностей района. В деревне Перебродье он расписал магазин фирменным паттерном Миорщины, а здание бывшей пилорамы — природно-бытовым сюжетом в стиле двойного ткачества.

Эти работы появились в рамках проекта, который реализуется Миорским райисполкомом, общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и Латвийским сельским форумом при финансовой поддержке Европейского союза.

Фото: Евгений Сосюра, ptushki.org

— Чтобы разработать концепцию граффити, я начал искать материалы по истории Дисненщины, — рассказал Алесь. — Было много идей, но самой лучшей показалась концепция увековечить Дроздовича, который начал учебу именно в Дисненской гимназии и ступил тут на путь художника, делая зарисовки местных пейзажей. Язеп Дроздович много путешествовал, но часто возвращался сюда. Он здесь не только рисовал графические пейзажи с натуры, но и записывал для словарей народную лексику края, фольклор, составил сборник «Песни Дисненщины». На эскиз я добавил несколько небесных объектов из базовой астрономии — науки, которая повлияла на Дроздовича. Пейзаж на эскизе — руки Дроздовича, это его родной застенок Пуньки, где он родился и жил в детстве.

— Поскольку подпись я поставил в самом конце, прохожие часто спрашивали, кого это я рисую, — расказал Евгений Сосюра. — Большинство не знали, кто такой Дроздович. Но несколько человек его узнали. Одна бабуля даже рассказала, что видела в детстве, как он расписывал какие-то ткани, и подробно описывала, как он выглядел.

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