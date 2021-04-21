Российский режиссер Звягинцев о Навальном: Ланселот вошел в пасть к дракону 1 21.04.2021, 11:48

2,966

Андрей Звягинцев

Фото: kp.by

Двукратный номинант на премию «Оскар» выступил с речью в поддержку российского оппозиционера.

Российский режиссер Андрей Звягинцев — обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей, двукратный номинант на премию «Оскар» — выступил с речью в поддержку политика Алексея Навального, который с 31 марта держит голодовку в колонии, требуя допустить к нему независимого врача. Это произошло на встрече режиссера со зрителями в Новосибирске. Звягинцев, отвечая на вопрос о Навальном, заявил, что его обескураживает ситуация с политиком — и он не понимает, как можно противостоять «этому катку». Режиссер считает, что следует действовать, потому что «говорить об этом уже абсолютно бессмысленно». Монолог Звягинцева записала «Тайга.инфо».

— Для меня совершенно очевидно, что в этой стране нет ни права, ни закона, ничего нет, опереться ни на что нельзя, только на какое-то содружество, соратничество, слышание или плечо.

Меня обескураживает нынешнее состояние невероятно, потому что я не понимаю, какой нужен инструментарий, что ты можешь противопоставить этому катку? Он укатывает насмерть в прямом смысле слова человека, который сейчас за всех нас горит в этом пламени. Ланселот вошел в пасть к дракону. И это чарующее зрелище, оно восхищает, потому что отваги этому человеку не занимать. Но он выбрал, конечно, такой путь совершенно осознанно, он горит как факел, это ясно.

Что делать остальным? Оставаться зрителями этого поединка, который даже поединком не назовешь, или как-то участвовать в этом, совершенно непонятно.

Еще одно событие, которое меня потрясло и восхитило, — человек, который объявил голодовку [вслед за Навальным] — Николай Формозов, бывший профессор ВШЭ и МГУ. Здесь нужно только действие, потому что говорить об этом уже абсолютно бессмысленно. К человеку [президенту России Владимиру Путину] обращается весь мир. Все значимые фигуры просят простую вещь: окажите помощь медицинскую человеку. Но он игнорирует голос вообще всего света, хотя народ уже кричит об этом.

Странное возникает чувство. Чувство отсутствия государства, чувство отсутствия того, кто поклялся быть гарантом жизни и достоинства граждан. И в этом состоянии очень трудно найти действие, слово.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».