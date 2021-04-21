Присяженые признали американского полицейского виновным в убийстве Флойда 21.04.2021, 12:07

фото: РИА Новости

Приговор вынесут в июне.

Присяжные в США признали полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает BBC.

Шовин признан виновным по всем трем пунктам обвинения. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Во время суда полицейский находился на свободе, поскольку был выпущен под залог.

После оглашения вердикта присяжных его заковали в наручники и отправили в тюрьму, где он будет дожидаться приговора.

Как ожидается, он будет вынесен через два месяца.

После того, как стал известен вердикт, на улицах Миннеаполиса и других американских городов начались стихийные празднования сторонников движения Black Lives Matter.

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