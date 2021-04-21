«Казни египетские для режима обеспечены» 21.04.2021, 12:14

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фото: nn.by

Политика умиротворения международных хулиганов ушла в прошлое.

Вчера у белорусских властей был, можно сказать, день международной политики. В том смысле, в каком у беларусских властей осталась международная политика. Ну, накануне же США объявили про санкции, так все, кто мог, рассказывали, как они этим фактом расстроены, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

И я считаю, что первый приз по праву должен уйти в министерство экономики. Потому что только министерство экономики проявило по-настоящему глобальный подход и фантазию. Дальше следи за руками. Все строго научно и логично, но для маглов, вроде нас с тобой, неочевидно. Потому что средства, расширяющие сознание у нас в стране решительно не рекомендованы к употреблению.

В общем, министерство экономики сказало, что иностранным партнерам белорусских компаний теперь придется менять свою экономическую стратегию и сокращать производство. А раз они будут сокращать производство, то им придется и увольнять лишних сотрудников, что приведет к росту безработицы, которая в этих странах «и так выше доковидного уровня». А из-за потерянной на белорусском рынке прибыли они не смогут платить налоги. А если они не смогут платить налоги, значит местные бюджеты не смогут закупать вакцины от Covid. «А за этим стоит не одна жизнь простых людей», - сказал министр экономики.

То есть, как минимум, мор и глад недоброжелателям теперь обеспечены. Остальные восемь казней, включая нашествие жаб, саранчи и египетская тьма, видимо, дожидаются в очереди.

Но остальные озабоченности, включая те, что были от МИД, Белнефтехима и дальше по мелочи, меня немножечко разочаровали. Не было в них настоящего задора. Даже МИД не пригрозил в ответ бомбежками Воронежа. Вот недавно же еще они обещали полную аннигиляцию гражданского общества, а вчера МИД пробормотал что-то сквозь зубы про ассиметричный ответ и все. А так в основном выражали сожаления и тревогу за судьбы простых сограждан.

Потому что внешняя политика белорусских властей скукожилась до состояния, когда выражение озабоченностей – это все, что в ней осталось. Великий план – повысить ставки, чтобы принудить Запад к тому диалогу, которого хотелось бы белорусским властям, сработал чуточку не так, как они планировали. Потому что политика умиротворения международных хулиганов ушла в прошлое. Как минимум в США они там у себя осознали, что от хулигана благодарности все равно не дождешься.

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