Ученые выяснили, что взгляд в первую очередь привлекает наше внимание 21.04.2021, 12:21

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Когда люди вступают в зрительный контакт, их внимание немедленно привлекает взгляд.

Исследователи из Женевского университета (UNIGE), Швейцария, выяснили, как мы реагируем на взгляд другого человека. Для этого они оценили продолжительность социального взаимодействия. Команда обнаружила, что, когда мы вступаем в зрительный контакт с другим человеком, наше внимание фокусируется на взгляде и вызывает искажение в восприятии времени. В результате время кажется короче, чем есть на самом деле. Причем такого эффекта нет, если смотреть не на человека. Подробности работы опубликованы в журнале Cognition, пишет Naked science.

Чтобы объяснить это, ученые выдвинули две гипотезы. Согласно первой, зрительный контакт с окружающими в первую очередь вызывает эмоциональную реакцию. Вторая гипотеза — в том, что зрительный контакт, наоборот, мгновенно заставляет обратить внимание на собеседника, а уже потом порождает эмоции.

Для проверки этих предположений исследователи выяснили, как мы воспринимаем время, когда смотрим на чье-то лицо. Они отобрали 22 участника и предложили им понаблюдать за серией роликов. На них были запечатлены почти 300 лиц людей, двигавших глазами. Они либо «ловили» взгляды добровольцев, либо не фокусировались на них. Затем респонденты субъективно оценивали продолжительность этих взаимодействий.

После исследователи провели такой же эксперимент с другой группой. Новые добровольцы смотрели на не-людей, которые делали те же движения. При этом никакого искажения в восприятии времени не наблюдалось. То же самое происходило, когда человеческие лица были статичными.

Искажение повторялось, когда участникам показывали только схематичные движения глаз или исключительно часть лица: так смоделировали ситуацию, похожую на взаимодействие с человеком в медицинской маске. Результаты, полученные в лаборатории, ученые позже подтвердили на онлайн-эксперименте с участием более 100 человек.

В результате выяснилось, что способность оценивать время искажается из-за эмоций: возникает ощущение, будто время замедляется. Напротив, когда за обработку стимула отвечает внимание, возникает противоположный эффект. Сосредоточившись на важном раздражителе, мы недооцениваем прошедшее время и смотрим на объект дольше. То есть зрительный контакт в первую очередь привлекает наше внимание.

Сейчас ученые проводят этот эксперимент с детьми и пожилыми людьми, чтобы проследить, как обработка зрительного контакта меняется на протяжении всей жизни.

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