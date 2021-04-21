Бегство ученых из России ускорилось в пять раз 3 21.04.2021, 12:34

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Среди развитых стран российские специалисты в массе предпочитают Германию.

Отток ученых и высококвалифицированных специалистов из России за последние 9 лет ускорился в 5 раз. Об этом сообщил во вторник главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин в ходе Общего собрания академии.

По его словам, массовый выезд научных кадров на работу за рубеж «играет не последнюю роль» в катастрофическом сокращении численности исследователей в России.

Если в 2012 году ежегодно страну покидали 14 тысяч ученых, то теперь это уже 70 тысяч. «Россия - единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых», - цитирует Долгушкина ТАСС.

С 1990 года, когда РФ занимала первое место в мире по этому показателю, количество исследователей уменьшилось с 992 тысяч до 348 тысяч «То есть 65%, две трети мы потеряли за три десятилетия», - сказал ученый.

По данным Всемирного банка, Россия занимает первое место в регионе «Европа и Центральная Азия» по абсолютной численности граждан, эмигрировавших за рубеж.

На 2017 год, по данным банка, 10,6 миллиона россиян покинули страну для работы за рубежом. Это больше числа уехавших из Украины, Беларуси и Молдовы вместе взятых.

В относительном выражении потери составляют 7,4% населения (144 млн человек). Если же исключить из расчетов пенсионеров (35 млн человек), то страна лишилась 9,7% от текущей численности граждан трудоспособного возраста (рабочей силы) и детей.

Общий баланс миграционных потоков для РФ и вовсе положительный: число приехавших (8% населения) на миллион человек превышает число выбывших.

Однако между эмигрантами и иммигрантами есть существенная разница: в Россию приезжают в основном низко квалифицированные рабочие из центральноазиатских республик. Среди них только 13-17% имеют высшее образование, отмечали ранее эксперты РАНХиГС.

Из России же, напротив, идет «интеллектуальная миграция»: высшее образование имеют 70% уезжающих, что значительно выше среднего уровня в стране.

Опроc Boston Consulting Group, в котором участвовали 24 тысячи респондентов, показал, что хотят работать за рубежом 50% российских ученых, 52% топ-менеджеров, 54% IT-cпециалистов. К ним готовы присоединиться 49% работников инженерных специальностей и 46% врачей.

Почти две трети потенциальных эмигрантов (65%) - это «цифровые таланты»: специалисты по искусственному интеллекту, скрам-мастера, дизайнеры пользовательского интерфейса и т.д.

57% из них - это молодые люди в возрасте до 30 лет. В среде студентов (до 21 года) доля еще выше и достигает 59%.

Среди развитых стран российские специалисты в массе предпочитают Германию: туда уезжает 11,84% эмигрантов. Еще 7,25% покидают РФ в направлении Израиля, 2,07% едут в Швейцарию.

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