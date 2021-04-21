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Беларусь перестала покупать нефть в Азербайджане

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  • 21.04.2021, 12:50
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Беларусь перестала покупать нефть в Азербайджане

Минск закупал нефть у Баку в 2020 году.

В первом квартале 2021 года Азербайджан поставил в Беларусь 360,1 тысячи тонн нефти. Такую цифру назвал заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, за первый квартал для Беларуси были отправлены четыре танкера с нефтью. "Два танкера были отправлены из турецкого порта Джейхан, еще два — из грузинского порта Супса", — передает oilcapital.ru слова Ахмедова.

Он уточнил, что в апреле Азербайджан не производил поставки в Беларусь "и на ближайшее время запросов не поступало".

На 2021 год Беларусь заключила с Азербайджаном контракт на поставку около 1 миллиона тонн нефти. За 2020-й SOCAR поставил "Белнефтехиму" около 720 тысяч тонн нефти.

Беларусь стала закупать нефть у Азербайджана в 2020 году, когда начался очередной конфликт с российскими поставщиками. Альтернативные поставки нефти в Беларусь шли из из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США.

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