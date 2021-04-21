«Вольны хор» и Лявон Вольский выпустили клип на песню «Зямля» группы «Мроя» 21.04.2021, 13:00

фото: belsat

Видеофакт.

Легендарная композиция «Зямля» времен белорусской группы «Мроя» зазвучала по-новому. Ее вместе с Лявоном Вольским исполнили «Вольны хор» и «Вольны аркестр». А теперь у песни появился клип, пишет tut.by.

Композиция, которую лидер «Мроі» Лявон Вольский написал еще в 1990 году, спустя 30 лет зазвучала по-новому. Теперь ее можно услышать в обработке «Вольнага хору», который исполнил ее вместе с Вольским и «Вольным аркестрам», а также посмотреть клип на песню. Участники «Вольнага хору» так комментируют выпуск ролика:

— Мы, беларусы, мабыць, упершыню за доўгі час зноў усвядомілі сябе нацыяй. Зноў задумаліся над тым, хто мы, навошта жывем на гэтай зямлі і куды крочым. Мы спрабуем вучыцца на памылках нашых продкаў, але ж, на жаль, у большасці выкарыстоўваем свой даволі такі розны вопыт. Але ж нішто не ўзнікае ніадкуль і не сыходзіць у нікуды. Мы — працяг Усяслава Чарадзея і Ефрасінні Полацкай, Францішка Скарыны і Міколы Гусоўскага, Сапегаў і Радзівілаў, Максіма Багдановіча і Уладзіміра Караткевіча… І нам трэба зрабіць усё магчымае і немагчымае, каб пражыць гэтае жыццё так, каб нашыя нашчадкі згадвалі нас з такой жа павагай, з якой мы зараз расказваем пра нашых продкаў.

Клип на популярную композицию — первый из серии совместных видеоработ общественной кампании «Годна» и «Вольнага хару», в который культовые песни легендарных белорусских музыкантов и современных популярных коллективов зазвучат в исполнении хора с оркестром. Организаторы анонсируют, что следующие премьеры будут связаны со Змитером Вайтюшкевичем и группой «Дай Дарогу!».

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