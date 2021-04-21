«Кости Атакамы»: в Чили открыли новый вид титанозавра 21.04.2021, 13:14

Фото: Chilean Museum of Natural History

У ящера была необычная форма спины.

Палеонтологи определили неизвестный ранее вид растительноядного динозавра по частям скелета, которые были найдены в пустыне Атакама, сообщает «Вокруг Света. Украина».

Команда исследователей под руководством Карлоса Аревало обнаружила окаменелости в 75 км к югу от города Копьяпо.

Ученые назвали новый вид Arackar licanantay, что на исчезнувшем языке кунза означает «кости Атакамы».

Титанозавр обитал в Атакаме в меловой период: 66-80 миллионов лет назад. Исследователи рассказали, что у динозавра была маленькая голова, длинная шея и необычно плоская спина. Он, как и положено титанозавру, питался растениями, которые в те далекие времена пышно произрастали на территории современной, самой засушливой в мире пустыни.

Найденные останки включали части плечевой, бедренной и седалищной костей, а также элементы шейных и спинных позвонков.

По словам исследователей, обнаруженный динозавр достигал 6,3 метров в длину, уступая по размерам известным видам титанозавров. Их средняя длина, по свидетельству палеонтологов, 9-12 м.

Окаменелости покажут в Чилийском музее естественной истории, когда он откроется после отмены карантинных ограничений.

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