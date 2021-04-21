CIT: Россия отправила в Крым забайкальский радиотехнический полк со станцией «Каста-2»1
- 21.04.2021, 13:25
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Это первая известная переброска техники в Крым из Восточного военного округа.
Российские пользователи соцсетей зафиксировали переброску радиотехнического полка и военной техники из Восточного военного округа РФ во временно оккупированный Крым в рамках продолжающегося наращивания военной мощи у границ Украины.
Исследователи группы Conflict Intelligence Team, проанализировав новое видео в TikTok, установили, что из Забайкальского края была отправлена мобильная радиолокационная станция Каста-2−2, которая стоит на вооружении 342-го радиотехнического полка (в/ч 75313).
Seems a Kasta-2E2 on the move. Having a hard time making out the carriage number. pic.twitter.com/B3paW1TZzI— Michael J. Sheldon (@Michael1Sheldon) April 20, 2021
«Это первая известная нам переброска техники в Крым из Восточного военного округа (куда входит Забайкальский край) в рамках недавнего наращивания сил у границы с Украиной», — заявили в CIT.
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Проверив через сервис gdevagon код одной из железнодорожных платформ, попавших на видео, в CIT установили, что эшелон следует со станции Домна Забайкальского края на станцию Айвазовская в Крыму.
Расстояние между Домной и Крымом превышает 7000 км.
Seems a Kasta-2E2 on the move. Having a hard time making out the carriage number. pic.twitter.com/B3paW1TZzI— Michael J. Sheldon (@Michael1Sheldon) April 20, 2021
Россия под предлогом подготовки военных учений стягивает к границе с Украиной и в оккупированный Крым войска и технику.
Белый дом оценил концентрацию российских сил и средств на границе с Украиной как крупнейшую с начала оккупации Донбасса.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия стянула к границе Украины и в оккупированный Крым более 150 тысяч военных.
По данным МИД Украины, Россия наращивает свои войска вдоль украинской границы на трех направлениях — на северо-востоке Украины, в Крыму и на Донбассе.
В украинской разведке считают, что Россия готовит широкомасштабные провокации на востоке Украины.