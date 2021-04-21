Белорусы Варшавы призывают ввести полное экономическое эмбарго против режимов Путина и Лукашенко 21.04.2021, 13:47

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Сегодня под российским посольством в Польше пройдет акция протеста.

Как сообщает «Беларускi моладзевы хаб», сегодня под посольством России в Польше пройдет акция белорусов Варшавы.

Участники акции призывают страны Евросоюза ввести жесткие санкции против режимов Лукашенко и Путина.

«21 апреля (в день, когда заявлены акции протеста в российских городах), в 18:00 мы соберемся у посольства РФ, чтобы поддержать белорусских и российских политзаключенных, а также выразить свою солидарность с народами Беларуси и России! Кроме того, мы выражаем свою поддержку и солидарность народу Украины, который в любой момент может подвергнуться широкомасштабной военной агрессии со стороны последних диктатур Европы», — говорится в сообщении.

Акция пройдет с 18:00 до 20:00 вдоль улицы Бельведерской, где находится посольство РФ в Польше. Митинг согласован с властями города. Организаторы акции напоминают о средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции.

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