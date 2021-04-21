Это только начало: шесть признаков эскалации между Россией и США 2 Тимоти Эш, «Новое время»

21.04.2021, 13:49

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Тимоти Эш

фото: uainfo.org

Прямо сейчас разворачивается серия чрезвычайных событий.

Во-первых, новость о том, что 18 российских дипломатов выдворяют из Чехии на фоне сообщений о том, что два агента ГРУ стоят за взрывами 2014 года на складе боеприпасов (тогда взорвалось 50 тонн боеприпасов и погибли два чеха). Связь с Солсбери и Скрипалем здесь в том, что, похоже, за нападением стоят те же два агента, что и за отравлением Новичком в Солсбери.

Кроме шуток о шпилях соборов мы должны помнить, что два чеха погибли во время взрывов в 2014 году и британец — в Солсбери. Здесь можно сослаться на статью 6 НАТО и потребовать от всех членов Альянса аналогичных высылок.

Предыстория этих нападений представляется интересной, если учесть, что, по некоторым сведениям, боеприпасы должны были отправить в Украину, сражавшейся с Россией на Донбассе.

Интересно, что это всплыло сейчас — семь лет спустя. Вероятно, это отражает новую американскую политику открытости по отношению к злонамеренным действиям России: «Мы знаем, что вы это сделали». К тому же это демонстрирует союзникам всю степень российской угрозыМилош Земан — бывший коммунист, он питает слабость к Путину и России. По-видимому, целью расследования является разоблачение Земана и объединение чешского политического класса с альянсом демократий против России.

Полагаю, что сейчас будет еще больше разоблачений в других странах НАТО — опять-таки призыв России к ответу за злонамеренные действия и разоблачение и ослабление российских союзников и посредников в Европе.

Во-вторых, в Financial Times была опубликована интересная статья с комментариями официальных лиц США, пытавшихся прояснить отношение Белого дома к санкциям после того, как они были введены на прошлой неделе против первичной рублевой эмиссии. Это произошло после некоторой критики, что действия на прошлой неделе были слишком мягкими. Послание от Белого дома заключается в том, что экономические санкции являются основным инструментом и что Джо Байден им привержен. А то, что мы видели на прошлой неделе, — только начало, если Москва продолжит свои злонамеренные действия, ее ждет больше.

После санкций в отношении суверенного долга, скорее всего, все пойдет по нарастающей. На очереди — введение санкций против торговли новыми выпусками облигаций в рублях и/или долларах на вторичном рынке, а затем будет распространяться и на предыдущие эмиссии. Возможно, это могло бы произойти уже в июне, когда будет принято решение по химическому и биологическому оружию — через 90 дней после первоначального подтверждения того, что Москва использовала биологическое оружие в нападениях на Скрипалей и Навального. Очевидно, что запрещение первичной и вторичной торговли новыми облигациями имеет то преимущество, что не привязывает к торгам существующих американских инвесторов. Но посыл правительства США ясен — оно не хочет, чтобы американские учреждения финансировали злонамеренные действия России против страны и ее союзников. И они должны уменьшить контакты с Россией — или не жаловаться позже, когда на них повлияет повторение санкций в будущем.

В-третьих, вскоре после введения санкций Россия в ответ прекратила судоходство в Керченском проливе до октября. Цель ясна — усилить экономический шум вокруг Украины, поскольку это нанесет ущерб украинским портам в Азовском море, включая Мариуполь.

Это бросает немедленный вызов администрации Байдена, поскольку указывает на новые злонамеренные действия, которые могут вызвать новые санкции США в ответ.

Обратите внимание на то, что США должны были послать два военных корабля в Черное море на прошлой неделе, но в последний момент приостановили развертывание, что было воспринято как жест доброй воли в сторону Путина — и попытка отступить. Учитывая, что Путин отреагировал на это эскалацией, администрация США столкнулась с дилеммой — нужно ли отреагировать развертыванием? Тем временем Великобритания, кажется, шагает в неизвестность, объявив о том, что два ее эсминца войдут в Черное море в мае, а авианосец Королевского военно-морского флота Великобритании обеспечит воздушное прикрытие (американские самолеты) со стороны Средиземного моря.

В-четвертых, Москва выдворила украинского консула из Санкт-Петербурга по обвинению в шпионаже.

В-пятых, Москва объявила о том, что она произвела аресты в ходе, как она утверждает, запланированной попытки государственного переворота против президента Лукашенко в Беларуси. Лукашенко обещает чрезвычайные правовые меры в ближайшие дни — не уверен, что это может быть, но это вполне может включать обязательства по большей интеграции с Москвой. А Россия особенно желает возможности развернуть больше войск в Беларуси, чтобы открыть второй фронт против Украины.

Шестое, пишут, что Алексей Навальный при смерти. Его фактическая смерть вполне может спровоцировать еще один дипломатический скандал между Западом и Россией и, вероятно, дальнейшие санкции — я ожидал бы, что они будут направлены против клептократии, а значит — олигархов.

Пункты три-шесть — это, скорее всего, московские ответные меры против США и их союзников в дополнение к санкциям, объявленным Москвой в пятницу, включая высылку дипломатов и санкции против отдельных лиц.

Подводя итог, справедливым будет сказать, что на наших глазах разворачивается серия чрезвычайных событий, которые подчеркивают, что отношения между США и Россией находятся в худшем положении с момента окончания холодной войны, скорее всего, даже хуже, чем в 2014 году после аннексии Крыма, поскольку эскалация идет по нескольким направлениям.

Были надежды на то, что заявление о встрече на высшем уровне Байдена с Путиным ослабит напряженность, но полагаю, что в преддверии этой встречи, если она действительно состоится, напряженность, скорее всего, возрастет. Обе стороны будут стремиться к соперничеству за позиции и обеспечению рычагов давления на этих переговорах, а также показать сопернику свою силу и то, что ими не будут помыкать. Мы уже видели, как перед встречами в нормандском и минском форматах Москва проводила эскалацию.

Будет происходить больше подобных вещей, и, скорее всего, больше санкций. Но независимо от того, какие санкции вводятся, думаю, что тенденции сведутся к тому, что инвесторы не будут спешить увеличивать инвестиции в Россию, несмотря на якобы привлекательные оценки. Скорее, я думаю, что отделы по наблюдению за выполнением правил торговли и соображения, связанные с ESG (Environmental, Social, Governance), подтолкнут инвесторов продолжать на границе участия, чтобы уменьшить связи с Россией — в ожидании худшего.

Тимоти Эш, «Новое время»

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