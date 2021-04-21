Что будет с долларом и евро в Беларуси в ближайшие месяцы 1 21.04.2021, 13:58

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Мнение финансового консультанта.

Насколько за последние дни изменилось давление некоторых внешних факторов на валютный рынок? И, после переоценки этих факторов, каких курсов валют можно ожидать? Об этом в комментарии Myfin.by высказал свою точку зрения финансовый консультант Михаил Грачев.

Что будет с долларом и евро в ближайшие месяцы? - мнение

О валютной паре

– На мировом валютном рынке сейчас реализуется наш прогноз, о котором мы говорили несколько месяцев назад. Доллар США постепенно сдает свои позиции по отношению к основным валютам и активам. В частности, индекс доллара в конце прошлой недели и в начале текущей опустился ниже психологической отметки 91 пункт. На утренних торгах 20 апреля на мировом рынке пара евро/доллар достигала отметки 1,2080. С большой долей вероятности будут попытки отката. Согласно классике работы валютного рынка, по достижении максимумов идет фиксация прибыли, и в этом момент цена корректируется вниз. Но после стабилизации в районе 1,20, паре евро/доллар открывается перспектива к дальнейшему росту до 1,23-1,25. А в более глубокой перспективе, во втором полугодии или уже к концу года я допускаю выход пары евро/доллар в район 1,30 и даже 1,35.

Этому способствует и внешнеэкономический фон. Наблюдается рост мировой экономики. МВФ, ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и Всемирный банк пересматривают свои прогнозы в сторону увеличения. Наилучший прогноз на сегодня дают для Индии — около 12,5% годового роста. От Китая ожидают 8,6%, от экономик Европы и США - около 6,5-7%. Предполагается рост фондового рынка в мире, укрепление валют развивающихся стран и, как противоположная тенденция, - снижение доллара.

Колебания инвалют

Это все постепенно доходит и до нашего рынка. Если в начале апреля были зафиксированы локальные максимумы, в частности, курс доллара поднимался до 2,6676 белорусского рубля, евро — до 3,1684, то к настоящему моменту произошло ощутимое снижение. На торгах 20 апреля доллар зафиксирован на отметке 2,5864 белорусского рубля, евро — на уровне 3,1186.

С начала же года валютная корзина подешевела почти на полтора процента. Доллар вырос с начала 2021-го всего на 0,29%, а евро снизился на 1,56%, но это снижение было «заложено» в основном в январе - феврале. Сейчас евро отыгрывает свои позиции на внешних рынках. И на нашем внутреннем рынке тоже возможен небольшой рост евро.

У российского рубля свой коридор

Российский рубль пока что топчется в диапазоне между 3,40 и 3,45 белорусского рубля за 100 российских. Внешнеполитический фон придает российскому рублю высокую волатильность, в том числе обострение ситуации вокруг Украины и Донбасса, звонок президента США Байдена президенту РФ Путину, введение санкций США и последующее осознание рынком, что санкции достаточно мягкие. Эти факторы в течение двух последних недель гоняют российский рубль вверх и вниз внутри достаточно узкого коридора.

Что в итоге?

По мере ослабления «давления» этих внешних факторов российский рубль скорее всего остановится в районе 3 белорусских рублей 45 копеек. Это будет самое лучшее соотношение для баланса интересов экспортеров и импортеров на внутреннем рынке.

Что касается доллара и евро, в ближайшей перспективе доллар, с большой долей вероятности, будет находиться в районе 2 рублей 60 копеек плюс-минус 1-2 копейки. А вот евро может укрепится на нашем рынке до 3 белорусских рублей 13-14 копеек.

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