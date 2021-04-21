Сойдет ли лавина? Телеграм-канал «Запретное мнение»

21.04.2021, 14:18

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Фото: Влад Докшин / «Новая»

Маленькое событие может обрушить «стабильность».

Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек намерен обратиться к странам ЕС и НАТО с предложением о высылке российских дипломатов "из солидарности".

Вряд ли эта солидарность будет проявлена (в той же Германии добиться ее проявления будет практически невозможно — немцы вряд ли пойдут на подобные шаги просто из прагматических соображений).

Но здесь возникает определенное дежавю.

В 2014 году небольшая и малозначимая с российской точки зрения страна Болгария вынудила "Газпром" отказаться от проекта "Южного потока", чем была запущена целая цепь взаимосвязанных событий, которые в итоге привели Путинскую РФ к двум безнадежным и затяжным войнам в Украине и в Сирии, провалу стратегии обхода Украины с севера и юга, санкциям и нынешнему плачевному положению "осажденной крепости", где никто не знает — будет ли завтра наш невменяемый Диктатор объявлять очередную войну или немножко подождет.

Маленькое событие, которое стало камешком, запустившим целую лавину.

И, конечно, вряд ли болгары вообще имели в виду весь этот набор неприятностей, когда создавали проблемы казалось бы, сугубо коммерческому и локальному проекту.

В ситуации катастрофических событий, в которой мы уже находимся, даже небольшие и не слишком значительные толчки вполне способны обрушить остатки "стабильности", которые держатся буквально чудом на каких-то островках устойчивости.

Трудно сказать, будет ли какой толк от чешского обращения, станет ли оно точкой запуска новой лавины, но теперь учитывать подобные риски приходится буквально по каждому не слишком значительному на первый взгляд происшествию или событию.

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