Хватит уже стесняться 1 Анна Златковская

21.04.2021, 14:23

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Мы сильны в той поддержке, которую каждый день оказывают друг другу.

Претензия обычно одна – где же ваша победа, невероятные?Без победы магии нет, ну как бы. И спорят, ругаются на радость режимным рабам.

Но давайте уже наконец поймем, дело не в молниеносной победе. Вся невероятность как раз-таки в том, что несмотря на жуткие трудности и растянутые дни, наполненные печалью, бедой, переживаниями, белорусы сильны в той поддержке, которую каждый день оказывают друг другу.

Вспомните же:

- Всем независимым наблюдателям, которые сидели у школ на парапетах и траве приносили стулья, бутерброды, воду, вкусняшки. Махали руками, сами подходили, подмигивая, мол: считайте, вы понимаете, о чем мы. Еще как!

- Штабы образовывались просто на лету. Еще вчера аполитичные беларусы думали, что им в политику зачем, а уже назавтра они масштабно включались в работу и защиту своего кандидата и фигачили, кто чем может. И как оказалось, у многих ценой свободы.

- Белорусы шли, а гранаты летели. Летали гранаты много Маршей. А белорусы шли. Вспомните, как рисовали планы – дойти до колонны. Как звонили друг другу, как сажали на интернет дома своих любимых, как общались с попутчиками, ну че, куда? Туда! И добредали, дворами, ручейками, с флагами под мышкой.

- Как белорусы прятали в домах своих, чтобы их не схватили каратели. В маленьких квартирках спали на полу, пили чай и шептались, ничего ребят, прорвемся…

- Как волонтеры быстро организовались, чтобы помогать пострадавшим. БЕСПЛАТНО, люди! Просто потому, что своих не бросают.

- Как врачи ездили по городу среди автозаков и монстров, уничтожающих все на своем пути, а врачи с аптечками, лишь бы помочь…Лишь бы успеть.

- Сколько на улицы выходило белорусов, которые боялись. Но было нечто больше этого морозного страха по спине, желание примкнуть к смелым и волевым. А значит, быть внутри, несмотря ни на что… Это ни на что – в хронике фотографий с кровавыми подтеками и синяками по телу…

- Как создавались дворовые чаты. Сколько в них было сообщений: «Товарищ из дома № 1, балкон с бело-красно-белыми трусами, за вами пришли, срочно снимаем раскладку». Больше, конечно, про флаги. А еще про тихарей, которые полагали, что их тупо заточенные физиономии соседи не признают. Молчу уже про легковушки и кепки за рулем.

- Сколько картин, муралов возникло на волне солидарности.

- Сколько концертов провели БЕСПЛАТНО крутые наши музыканты. Я бы назвала имена, но сегодня это опасно для всех, кто внутри страны. А песни звучат до сих пор…

- А добавьте к этому те самые дворовые вечера… Когда тащились столы, чтобы на них разложить тортики, печенья…Развешивались огоньки, мигающие над головой под чернильным небом… Чай, разговоры, музыка. Никакого мусора после себя.

- Письма. Незнакомым людям.

- Фонды и адресная помощь. Уехал, сел, кот голодный, мама болеет, ребенок остался один – белорусы не оставляют никого в беде. Правда. Никакого пафоса, так и есть.

- Присутствуют на судах. Толпой. Там наша Катя, Маша, Витя, Вова…медийный, не медийный. Надо быть.

- Про неразбитые витрины и снятую обувь вы знаете, просто напоминаю. Если кто и разбивал витрины, то те самые рабы.

- Сейчас, несмотря на танковые репрессии, многие все равно продолжают выходить на улицы с зонтиками, флагами, шарфиками, напоминая каждому, что ничего не закончилось – путь к победе над фашизмом продолжается.

- И самое болючее – сколько людей, оказавшись сегодня в тюрьме, продолжают не унывать и верить, что это не зря… Это внутренняя сила такого масштаба, что и выказать невозможно.

Вас бесит определение «невероятные»? Простите, вы просто не ощутили, потому что предпочли принять рафинированную действительность без права на ваше участие, пусть даже мимолетным шагом.

Или, следуете синдрому самозванца, даже не понимая, насколько любое доброе дело, слово, участие важно сегодня для будущей Беларуси.

Хватит уже стесняться. Невероятные. Потому что…

читайте сначала.

Анна Златковская, «Фейсбук»

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