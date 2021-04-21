В Могилеве и Гомеле «заминировали» несколько школ 3 21.04.2021, 14:57

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Фото: «Белсат»

Детей из этих школ отпустили по домам.

Несколько школ в Могилеве и Гомеле "заминировали" телефонные "минеры".

В Могилеве сначала саперно-пиротехническую машину заметили возле школы №41, сообщает "Белсат". Потом стало известно, что такие сообщения получили несколько учебных заведений. "В 46-й школе через внутреннюю связь приказали всем покинуть здание", — рассказали читатели "Белсата".

В Гомеле, как пишут "Сильные новости", сообщения о минировании получили школы №№ 38, 72, 1, 15, 67, 66, 12, 57, 62, 9. Детей из этих школ отпустили по домам.

Накануне пресс-служба МВД сообщила, что за прошедшую неделю в разных городах страны поступило более 20 сообщений о "минировании" школ.

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