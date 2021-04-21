Шерхан опускает усы 9 Алексей Мельников

21.04.2021, 15:02

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Алексей Мельников

Правитель устало покинул сцену.

Главная позитивная новость по посланию Путина – вторая украинская война не объявлена.

Войну ждали, войны боялись.

Не только ответственная часть политического класса России. Не только разумная часть российского общества.

Накануне президент Зеленский подписал закон о призыве, в случае необходимости, резервистов прямо в войска. За сутки. Кроме того, он выступил с обращением к Путину, завладев вниманием прессы и общества, обыграв Путина – ясная позиция выигрышнее невнятицы.

В общем, предварительно сигнал был послан – показали тигру «огненный цветок». Крым не повторится, 2014-й не повторится, войны не хотим, готовы к переговорам, но, если полезете – Украина будет драться.

Успокаиваться рано. Войска пока не отведены. Группировка российских войск нависла на границе над Украиной. И российское руководство (Путин, Патрушев, Шойгу, Лавров) таково, что к нему нельзя поворачиваться спиной. Оно, при случае, как это было в 2014 году, готово, покрыв позором Россию, засадить нож соседям под ребра.

Военная, самая главная часть послания Путина получилась, в общем, довольно скомканной. Он говорил, запинаясь, и как бы с растерянностью. То ли Чехия так по нему ударила в последние дни? «Все-таки он постарел» - говорил персонаж «17-ти мгновений». Бессодержательное рычание на Запад (за «омерзительную пропагандистскую шумиху», говоря словами того же персонажа «17-ти мгновений») можно было пропустить мимо ушей. Плоские шутки подаются с запинкой и совсем уже не работают.

Зал, судя по видео, пребывал в замороженном состоянии. Энтузиазма не наблюдалось. Даже в «ударных» местах были приветствия, но оваций нет. Может, до части слуг стало доходить, куда может склониться дело и чем им это грозит?

Все как-то дряхлеет, напоминает сморщенный вариант поздних советских времен.

Из военной части послания можно лишь сделать вывод, что милитаризация страны и общества будет продолжены. Но это и так было понятно.

Путин устало покинул сцену. Зал в молчании разошелся. Рутина перестала, наконец, длиться.

Алексей Мельников, t.me

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