Польша будет работать над общей позицией стран Запада по сдерживанию агрессии РФ против Украины 1 21.04.2021, 15:28

С заявлением выступил глава Бюро национальной безопасности страны.

Президент Польши Анджей Дуда будет работать над общей позицией стран Запада относительно ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох после разговора с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым, сообщает PAP.

“Президент Анджей Дуда будет работать над согласованной позицией всего евроатлантического сообщества, и если будет необходимо, мы поддержим решительные действия, которые не позволят России довести до эскалации кризиса”, – заявил Солох.

По словам главы BBN, он заверил украинского коллегу в поддержке Варшавой Киева, проявлением которой является недавний визит главы МИД Польши Збигнева Рау в Украину. Он добавил, что Польша будет поддерживать продление санкций против РФ.

Солох отметил, что Данилов предупредил о возможности перерастания демонстрации Россией силы у границ в непосредственную вооруженную агрессию против Украины, например с Крымского полуострова.

Глава BBN Польши также выразил соболезнование по поводу гибели украинских военнослужащих от рук снайперов из России. Солох подчеркнул, что украинцы, проживающие на оккупированной части территории Донецкой и Луганской областей, вынуждены принимать гражданство РФ, чтобы сохранить либо получить работу или социальные льготы.

По его мнению, Минский процесс также под вопросом, поскольку вряд ли Александр Лукашенко и далее будет выполнять роль нейтрального хозяина переговоров Трехсторонней контактной группы для урегулирования ситуации на востоке Украины. По словам Солоха, Украина хочет ощущать поддержку со стороны международного сообщества, особенно НАТО и ЕС, а также отдельных стран. Глава BBN подчеркнул, что Польша будет работать над тем, чтобы тема Украины была ведущей на форумах НАТО, ЕС или ОБСЕ.

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям “Запад 2021” стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.

Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

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