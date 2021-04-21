МВД назвало аномальную активность силовиков в столице «учениями»9
- 21.04.2021, 15:48
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Однако ничего подобного раньше не было.
Жители Минска сообщают с утра о перемещении бойцов Внутренних войск, ОМОНа и курсантов Академии милиции.
С самого утра жители Минска делятся со СМИ фотографиями и видео: в городе замечены большие колонны техники силовиков и сами силовики со щитами. Сообщалось, что в Министерство обороны съезжаются люди в форме и в штатском. Автобусы, автомобили заграждения, машины с колючей проволокой, штабные легковушки идут непрерывным потоком.
Люди задаются вопросом: в Минске происходит переворот?
МВД назвало аномальную активность силовиков в столице «учениями». Однако ничего подобного раньше не было.
По информации сайта Charter97.org, так называемые учения стали полной неожиданностью для руководителей силовых органов.