МВД назвало аномальную активность силовиков в столице «учениями» 9 21.04.2021, 15:48

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Однако ничего подобного раньше не было.

Жители Минска сообщают с утра о перемещении бойцов Внутренних войск, ОМОНа и курсантов Академии милиции.

С самого утра жители Минска делятся со СМИ фотографиями и видео: в городе замечены большие колонны техники силовиков и сами силовики со щитами. Сообщалось, что в Министерство обороны съезжаются люди в форме и в штатском. Автобусы, автомобили заграждения, машины с колючей проволокой, штабные легковушки идут непрерывным потоком.

Люди задаются вопросом: в Минске происходит переворот?

МВД назвало аномальную активность силовиков в столице «учениями». Однако ничего подобного раньше не было.

По информации сайта Charter97.org, так называемые учения стали полной неожиданностью для руководителей силовых органов.

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