Ученые нашли взаимосвязь между продолжительностью сна и здоровьем человека в старости 21.04.2021, 16:54

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Специалисты проанализировали данне десяти тысяч британских госслужащих за 30 лет.

Ученые из Франции и Великобритании пришли к выводу, что нехватка сна может привести к развитию деменции в старости, пишет Naked science.

Работа опубликована в журнале Nature Communication. Известно, что нарушение сна относят к одному из признаков деменции. Но до сих пор неизвестно, связана ли его продолжительность с развитием этого заболевания. Проблема еще в том, что многие эксперименты, посвященные взаимосвязи продолжительности сна и деменции, имеют относительно короткую продолжительность и касались изучения лишь пожилых людей, у которых только начали проявляться симптомы деменции.

Между тем известно, что развитие болезни может происходить в течение десятков лет. Чтобы посмотреть на более долгосрочную перспективу, группа ученых из Парижского университета (Франция) и Университетского колледжа Лондона (Великобритания) провела анализ данных лонгитюдного исследования здоровья более 10 тысяч британских госслужащих, которое началось в 1985 году и охватывает период более 30 лет.

В нем есть данные о продолжительности сна этих людей, а также о первых признаках деменции. Проанализировав эту информацию, ученые пришли к выводу, что регулярная нехватка сна в возрасте от 50 до 70 лет на 30 процентов повышает риск развития деменции по сравнению с нормальной продолжительностью сна (в исследовании она была определена как семь часов в сутки, длительный сон — восемь и более часов, короткий — шесть и менее часов).

Это не зависит от социально-демографических, поведенческих, кардиометаболических и других факторов психического здоровья. Несмотря на многообещающие выводы, авторы предупреждают, что их результаты носят лишь наблюдательный характер, то есть корреляция здесь явно присутствует, но она еще не означает наличия причинно-следственных связей.

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