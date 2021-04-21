Россия высылает десять американских дипломатов 5 21.04.2021, 17:07

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Дипломаты должны покинуть эту страну до 21 мая.

Министерство иностранных дел России сообщило, что заместителю посла США Барту Горману вручили ноту об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве, сообщает «Новая газета».

«Данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных «persona non grata»», — сообщили в МИД.

Дипломаты должны покинуть эту страну до 21 мая.

В российском ведомстве добавили, что в ближайшее время последуют «дальнейшие шаг» и в рамках комплекса ответных мер на последнюю «волну» «незаконных антироссийских санкций США».

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