В Беларуси принят закон, разрешающий смену внешности пропагандистов за государственный счет

В Беларуси принят закон, разрешающий смену внешности пропагандистов за государственный счет49
- 21.04.2021, 17:16
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Прислужники Таракана напуганы.
В Беларуси одобрили законопроект об изменении прежнего закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органов государственной охраны". Его представлял министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщает "Еврорадио".
По его словам, в прошлом году и в начале этого года в адрес милиционеров, судей поступали угрозы "в связи с исполнением ими служебных обязательств". Многие угрозы получали и "просто лица с гражданской позицией — учителя, артисты, журналисты" — люди, которые поддерживают действующую власть (в том числе пропагандисты).
Поэтому в законопроект внесено такое понятие, как иные лица, находящиеся под защитой, отметил министр.
Степень защиты будет определяться милицией с учетом степени угрозы.
"Кому-то достаточно, возможно, просто сменить место работы или место жительства, а кому-то необходимы изменения внешности, — говорит Кубраков. — Какие меры защиты применять к тому или иному лицу, будут определять сотрудники органов внутренних дел на основании анализа поступающих угроз".
Финансироваться это будет государством.