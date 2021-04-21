В Беларуси принят закон, разрешающий смену внешности пропагандистов за государственный счет 49 21.04.2021, 17:16

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Иван Кубраков

Прислужники Таракана напуганы.

В Беларуси одобрили законопроект об изменении прежнего закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органов государственной охраны". Его представлял министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщает "Еврорадио".

По его словам, в прошлом году и в начале этого года в адрес милиционеров, судей поступали угрозы "в связи с исполнением ими служебных обязательств". Многие угрозы получали и "просто лица с гражданской позицией — учителя, артисты, журналисты" — люди, которые поддерживают действующую власть (в том числе пропагандисты).

Поэтому в законопроект внесено такое понятие, как иные лица, находящиеся под защитой, отметил министр.

Степень защиты будет определяться милицией с учетом степени угрозы.

"Кому-то достаточно, возможно, просто сменить место работы или место жительства, а кому-то необходимы изменения внешности, — говорит Кубраков. — Какие меры защиты применять к тому или иному лицу, будут определять сотрудники органов внутренних дел на основании анализа поступающих угроз".

Финансироваться это будет государством.

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